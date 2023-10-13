Ключовою причиною безробіття серед українських мігрантів є незнання місцевої мови - дослідження

Питання міграції та її впливу на економічну ситуацію в країні, а також на стан бізнесу в контексті людських ресурсів дослідила компанія Gradus Research.

Результати опитування дослідницької компанії Gradus Research демонструють високий рівень працевлаштованості серед українських мігрантів. Так, 70% опитаних мешканців України, які від початку війни перемістилися жити за кордон, наразі мають роботу.

Крім того, 54% працюють у країні перебування, ще 12% працевлаштовані в українських компаніях і працюють віддалено, а 4% працюють дистанційно на іноземну компанію. Ключовою причиною безробіття серед опитаних українських мігрантів найчастіше є незнання місцевої мови (43%).

Як же себе почуває український бізнес в умовах війни та під впливом міграції?

Дві третини (66%) українських компаній працюють у довоєнному режимі, а інша третина (34%) — працюють частково.

У порівнянні з минулим роком суттєво зросла частка бізнесів, які зазнали часткової або повної галузевої трансформації, або потребують її: якщо в листопаді 2022 про це заявляли 41% опитаних керівників або власників компаній, то наразі їх частка складає 59%.

Що ж до завантаженості бізнесу, то більше чверті опитаних компаній (26%) констатують завантаженість на 100% або більше. Ще половина опитаних (52%) завантажені на більше ніж 50% своєї потужності. При цьому три чверті респондентів (76%) зазначають, що середньомісячні доходи їхнього бізнесу в період повномасштабної війни зменшилися.

Як показують результати опитування бізнес-спільноти, лише чверть (24%) опитаних компаній відчувають наразі дефіцит кадрів. А серед ключових викликів бізнесу під час війни бачать збереження оплати праці (44%) та ринків збуту/клієнтів (41%), а також забезпечення функціонування бізнесу в умовах відключень електроенергії (41%).

“Результати дослідження говорять про те, що на даному етапі міграція українців за кордон, спричинена повномасштабним вторгненням Росії в Україну, починає ставати відчутною і відображатися на функціонування українських компаній. Бізнес бачить проблему дефіциту кадрів як один із ключових ризиків у майбутньому і готується її вирішувати. Зазначу також, що подібної проактивної позиції у відновленні людського капіталу бізнес очікує і від держави — через боротьбу із корупцією, підтримку підприємництва та створення нових робочих місць”, — коментує соціологиня, засновниця і директорка дослідницької компанії Gradus Research Євгенія Близнюк.

Горизонт планування бізнесу під час війни скоротився — більшість опитаних компаній (71%) планують на рік вперед або менше. В той же час бізнес з оптимізмом дивиться на перспективи розвитку: більше половини респондентів (53%) закладають план активного або помірного розвитку до своїх стратегій.

Основним ризиком у баченні бізнесу є мобілізація персоналу — 39% опитаних це зазначають. А вирішувати можливі проблеми з людським капіталом компанії планують через залучення нових співробітників з України (41%), створення умов для віддаленої роботи (34%) та привабливих фінансових умов праці (32%).