65% підпріємців планують відкривати вакансії у 2024 році: яких фахівців не вистачає

Європейська Бізнес Асоціація в партнерстві з експерткою з аналітики ринку праці Тетяною Пашкіною, провели дослідження ринку праці, аби визначити чи змінились і як основні тенденції під час воєнного стану щодо персоналу, якими є заплановані зміни в контексті підвищення/скорочення зарплат на 2024, яким є ставлення до дистанційної роботи, плани компаній по відношенню до працівників, що перебувають за кордоном тощо.

Зміни щодо персоналу у 2023 році

Зокрема, представники бізнесу відмітили, що у 2023 році в їх компаніях відбулись такі основні зміни:

76% респондентів повідомили про підвищення рівня заробітної плати;

51% респондентів повідомили про збільшення функціоналу та найм нових працівників;

21% респондентів повідомили про замороження бюджетів на розвиток, навчання та утримання персоналу;

8% респондентів повідомили про скорочення персоналу;

4% респондентів проінформували про замороження бонусів та преміальних виплат;

1,5% респондентів проінформували про зменшення рівня заробітної плат.

Водночас, компанії продовжують підтримувати своїх працівників. Майже всі компанії виплачують у повному обсязі зарплати (97%), більшість також виплачують бонуси та премії (85%), половина надає психологічну підтримку працівникам (53%) і майже половина організовує освітні курси для працівників (47%).

Серед менш популярних речей – сплата податків за працівників, котрі перебувають за кордоном, міжнародні програми медичного страхування для працівників, компенсації електроенергії / інтернету / частини витрат на оренду житла.

На запитання щодо змін у 2024 по відношенню до персоналу компанії заявили про: збільшення рівня заробітної плати (72% респондентів); збільшення кількості працівників (41% респондентів); збільшення бюджетів на навчання та розвиток (32% респондентів); вихід на інші ринки та пошук нових партнерів (30% респондентів); перерозподіл функцій працівників у бік мультифункціональності ( 10% респондентів).

Плани щодо 2024 року

У планах більшості бізнесів на наступний рік – розширення штату. Так, 65% бізнесів планують відкривати вакансії у 2024 році. До речі, більше 80% бізнесів не планують скорочувати чисельність персоналу (можливим є скорочення у 5%).

93% учасників дослідження підтвердили, що в їх компаніях у 2024 році заплановано підвищення рівня заробітної плати. Важливо зазначити, що 29% HR спеціалістів відмітили, що в їх компаніях планується збільшення рівня заробітної плати на 10 - 15%, 12% HR спеціалістів відмітили, що планується збільшення рівня заробітної плати на 5 -10%, 10% HR спеціалістів відмітили, що в їх компаніях планується збільшення рівня заробітної плати на 15-20% і лише 2% респондентів написали, що заплановано збільшення рівня зарплати на більше ніж 20%.

Для інформації щодо зарплат у 2023: 47% компаній мали підвищення рівня заробітної плати на 10-15%. 26% мали підвищення рівня заробітної плати на 15-20%. 8% - більше ніж на 20%. 8% - менше ніж на 10%.

Дистанційна робота

Результати дослідження показали, що 61% учасників мають можливість працювати дистанційно (28% стверджують, що опція доступна всім працівникам), 11% такої можливості не мають.

Категорії працівників, які не мають можливості працювати дистанційно:

співробітники складу та виробництва;.

співробітники торгових точок (безпосередньо в магазині);

банківські спеціалісти: працівники відділень, інкасації, каси перерахунку;

технічний персонал: прибиральниця, водій, охоронник;

адміністративний персонал: секретар, офіс менеджер;

механік, майстер-приймальник;

директор/заступник директора, головний бухгалтер;

менеджер з продажу;

працівники логістичної сфери;

медичні працівники та працівники лабораторій;

юристи судової та кримінальної практик;

керівники, які зобов'язані підписувати паперові документи;

менеджер з обслуговування клієнтів;

ІТ спеціаліст та HR-менеджер;

менеджмент середньої та вищої ланки.

Працівники за кордоном

Так, 33% бізнесів повідомили, що мають не більше 5% працівників за кордоном . А у 19% бізнесів всі працівники компанії наразі проживають та працюють в Україні. Серед популярних країн, де проживають працівники компаній було названо такі країни: Польща, Німеччина, Чехія, Румунія, Велика Британія, Іспанія, Ізраїль, Нідерланди, Словенія, Австрія, Норвегія, Бельгія, США, Швейцарія, Канада, Латвія, Італія, Люксембург.

Водночас, майже половина респондентів повідомила (49%), що їх компанія не планує повертати працівників до офісу найближчим часом. 34% зазначили, що найближчим часом планують повертати всіх працівників до офісу. А 17% респондентів повідомили, що планується повертати не всі категорії працівників.

Загальна ситуація з кадрами

Так, 55% компаній зазначили, що вже відчувають брак кадрів , 33% зазначили, що відчувають це частково і ще 12% поки не відчувають недостачі.

На думку HR спільноти найскладніше закрити такі вакнсії:

менеджер середньої та вищої ланки (директор, керівник);

спеціаліст вузького профілю;

спеціаліст зі знанням англійської мови;

маркетолог, ІТ фахівець, HR , секретар, менеджер з продажу;

юрист, аудитор, адвокат, фінансист, логіст, бізнес аналітик;

інженер, хімік, фармацевт, агроном, мікробіолог;

слюсар, механік;

виробничий персонал;

робітники магазину: кухар, пекар, розробник риби ;

обслуговуючий персонал;

Також HR спеціалісти виділили поточні проблеми на ринку праці України:

дефіцит талантів;

мобілізація ;

бажання працювати відділено;

відтік кваліфікованих кадрів за кордон;

вигорання і втома співробітників;

український бізнес продовжує працювати в "сірому" або "чорному" полі, що не дуже приваблює повернення населення, яке виїхало;

диспропорції між зарплатними очікуваннями кандидатів та фінансовими можливостями бізнесу;

низький рівень заробітної плати;

брак фахівців зі знанням англійської мови;

зі сторони HR відділів: ейджизм та упередженість щодо гендерних ролей;

офіційне працевлаштування військовозобов'язаних (через ризик бути мобілізованим);

В той же час працівники намагаються себе також підтримувати: працювати з психологом, малювати, вивчати історію, займатись йогою або ж вишивати, волонтерити, проводити більше часу з родиною та друзями, тощо.

Які навички потрібні будуть у 2024-2025 роках:

стрес менеджмент;

багатозадачність;

адаптивність та гнучкість;

емоційний інтелект;

готовність навчатись;

знання іноземних мов;

робота з новими технологіями;

критичне мислення;

work-life balance та розуміння перших сигналів вигорання;

ефективна комунікація;

управління змінами.

В дослідженні взяли участь 131 фахівець зі сфери управління персоналом (37% керівники департаменту, 32% менеджери середньої ланки, 26% топ менеджмент, 5% молодший персонал). Більше 70% учасників даного дослідження представлять міжнародний бізнес. 48% компаній є представниками великого бізнесу, 44% середнього бізнесу, та 8% малого бізнесу.

Найбільша кількість учасників дослідження представляють оптову та роздрібну торгівлю, фінансові послуги (страхові, банківські, цінні папери), фармацевтичний сектор, спеціалізовані консультаційні послуги (юридичні, аудиторські, маркетингові, рекрутингові, тощо).