Зростання зарплат, кількості шукачів та конкуренції: що відбувалось із ринком праці у січні

У 2024 році на ринку праці побільшало шукачів, через що зросла конкуренція. Роботодавці ж відповіли збільшенням зарплат і вимог до кандидатів.

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Про це свідчать дані дослідження Work.ua.

Статистика січня

Як з'ясували аналітики Work.ua, конкуренція за вакансії відчутно зросла після традиційного передноворічного падіння. Однак роботодавці ще не такі активні — кількість пропозицій роботи на ринку нижча, ніж у грудні. Втім, обидві тенденції є нормальними сезонними явищами.

Разом з тим, у січні збереглася тенденція на зростання заробітної плати. Тепер середній показник в Україні складає 19 500 грн. Проте разом із винагородою зростають і вимоги до шукачів — роботодавці дедалі частіше згадують у вакансіях про очікування щодо володіння англійською мовою.

Ринок праці відновився на 93%

У січні 2024 року, за даними Work.ua, роботодавці опублікували 91 021 вакансію. Це на 6% менше, ніж було в грудні 2023 року та на 7% менше за січень 2022 року. Тобто наразі за кількістю пропозицій роботи ринок праці відновився на 93%. Але, як і раніше, це відновлення відбувається нерівномірно.

Якщо порівнювати з довоєнними показниками, найбільше зросла кількість вакансій у таких областях: Закарпатська (155%), Івано-Франківська (146%), Хмельницька (125%), Львівська (123%), Вінницька (120%), Рівненська (118%) та Чернівецька (116%).

Області-лідери за абсолютною кількістю пропозицій роботи незмінні: Київська (30 913 вакансій), Львівська (8 473), Дніпропетровська (8 452), Одеська (5 752) та Харківська (3 347). У цих областях зосереджено 63% від усіх вакансій.

Вимога про знання англійської мови — практично в кожній десятій вакансії

У грудні в усіх категоріях-лідерах зменшилася кількість пропозицій роботи:

Робочі спеціальності, виробництво — 14 923 вакансій, -14% до грудня;

Сфера обслуговування — 14 674, -13%;

Продаж, закупівля — 13 090, -1%;

Роздрібна торгівля — 10 809, -11%;

Логістика, склад, ЗЕД — 9 096, -10%;

Адміністрація, керівництво середньої ланки — 8 340, -2%;

Готельно-ресторанний бізнес, туризм — 7 591, -16%;

Транспорт, автобізнес — 7 214, -3%;

Бухгалтерія, аудит — 6 752, -2%;

Медицина, фармацевтика — 6 326, -2%.

Але одразу в 7 категоріях кількість роботи, навпаки, збільшилася. Найбільший приріст бачимо в категорії "Охорона, безпека", де розміщують вакансії Сили оборони України.

А от у розрізі окремих професій у січні зріс попит на таких фахівців:

кошторисник (+21% до грудня, 138 вакансій);

корекційний педагог (+20%, 147);

прессекретар (+20%, 139);

сервісний інженер (+20%, 324);

масажист (+18%, 267);

фінансовий аналітик (+16%, 342);

токар (+16%, 200);

графічний дизайнер (+15%, 188);

флорист (15%, 267);

менеджер проєктів (+15%, 651).

В абсолютних цифрах ринок праці має найбільше пропозицій роботи для продавців-консультантів, менеджерів із продажу, бухгалтерів, водіїв, касирів, кухарів, вантажників, менеджерів по роботі з клієнтами, адміністраторів, торгових представників, комірників.

Січневе падіння кількості вакансій вплинуло практично на всі типи вакансій. Так, зменшилася кількість пропозицій дистанційної роботи, поменшало вакансій для студентів і людей без досвіду. Натомість роботодавці все частіше вказують, що їхня вакансія відкрита для ветеранів (+6% до грудня, 6 194 пропозицій роботи) та пенсіонерів (+1%, 4 033).

Якщо порівняти з груднем, вимога про знання англійської мови зʼявляється у вакансіях значно частіше. У січні така вимога зустрічалася в 7 990 вакансіях, що на 19% більше, ніж було попереднього місяця. Загалом 9% пропозицій роботи передбачають знання англійської.

Понад 30% шукачів бажають працювати в Київській області або дистанційно

У січні на сайті Work.ua шукачі оновили або створили 350 858 резюме. У третині всіх резюме як бажаний регіон роботи вказано Київську область або дистанційну зайнятість.

Якщо порівняти із показниками грудня, кількість резюме зросла на 24%. Тож зараз у роботодавців є більше шансів знайти кваліфікованих фахівців. Збільшення кількості кандидатів вплинуло на конкуренцію — вона зросла на 42% у порівнянні з груднем.

Аналітики Work.ua зазначають, що найбільшу кількість відгуків на вакансії в грудні отримували роботодавці в Київській, Вінницькій, Волинській, Львівській і Харківській областях. А от найскладніша ситуація із відгуками кандидатів у Херсонській, Закарпатській, Чернівецькій, Черкаській, Миколаївській і Чернігівській областях.

У січні конкуренція за дистанційну роботу в 5 разів перевищувала середні показники: українці й далі найбільше хочуть працювати онлайн. На найбільш конкурентні віддалені посади кількість відгуків від кандидатів зросла ще в декілька разів. До таких посад належать Front-end розробник, верстальник, вебдизайнер, тестувальник, Android-програміст, відеомонтажер, Python-програміст, програміст Java.

А от найважче знаходити фахівців робітничих професій і медиків. До переліку посад із найнижчою конкуренцією в січні увійшли машиніст тепловоза, складач поїздів, фахівець із каменеобробки, гірник, онкохірург, ендокринолог, оториноларинголог, гастроентеролог, гірудотерапевт.

На сайті Work.ua не тільки кандидати надсилають резюме, а й роботодавці можуть пропонувати шукачам вакансії. За критерієм співвідношення кількості пропонувань до кількості вакансій найактивнішими були роботодавці, які шукали домогосподарок, рієлторів, поліцейських, операторів контакт-центру, менеджерів із розвитку, менеджерів із продажу, менеджерів по роботі з клієнтами, вчителів англійської, продавців-консультантів, промоутерів.

Жінок на ринку праці стає все більше

У січні на сайті Work.ua шукачі оновили або створили 350 858 резюме. Серед них 60% жінок та 40% чоловіків. Якщо порівняти з попередніми місяцями, частка жінок на ринку праці збільшилася. А от у розподілі шукачів за віком і досвідом роботи суттєвих змін не відбулося.

У січні побільшало кандидатів за такими професіями: вишивальниця (+107% до грудня), SMM-спеціаліст (+99%), формувальник (+72%), страховий агент (+68%), офіс-менеджер (+68%), дієтолог (+67%), екскурсовод (+67%), кресляр (+66%), психіатр (+66%), івент-менеджер (+64%).

Вакансії в Силах оборони — серед лідерів за зарплатами

Тенденція на поступове підвищення заробітної плати, яка сформувалася у 2023 році, продовжується. У січні середня заробітна плата зросла на 3% і склала 19 500 грн. Серед областей-лідерів зросли зарплати в Київській (+150 грн до 21 000 грн), Львівській (+230 грн до 19 230 грн), Одеській (+500 грн до 18 500 грн) та Дніпропетровській областях (+500 грн до 18 500 грн). А от у Харківській області зарплата знову не зросла і вже третій місяць поспіль тримається на позначці 17 500 грн.

У січні збільшилися зарплати й у працівників деяких категорій:

Страхування — 22 000 грн, +10% до грудня;

Охорона, безпека — 17 500 грн, +6%;

Сільське господарство, агробізнес — 21 000, +5%;

Нерухомість — 36500, +4%;

Роздрібна торгівля — 16000, +3%.

У рейтингу посад із найвищими зарплатами (крім керівників та сфери ІТ) бачимо посади фахівців для Сил оборони України: пілот дрона, стрілець, гранатометник, мінометник (понад 70 000 грн). Щоби приєднатися до лав Сил оборони України, залишайте відгуки на вакансії, що розміщені на сторінці work.ua/zsu/.

Серед цивільних професій (крім керівників та сфери ІТ) найбільші зарплати в грудні мали:

47 500 грн — медіабаєр;

45 000 грн — водій-міжнародник;

42 500 грн — кераміст;

40 000 грн — рихтувальник;

37 500 грн — ендодонтист, менеджер по роботі з супермаркетами, рієлтор;

36 250 грн — зубний технік.

Фото: ua.depositphotos.com