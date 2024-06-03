В Украине стали больше производить молока

Теплая погода в Украине повлияла на рост производства молока-сырья, так что на внутреннем рынке возникли его излишки. Существенный прирост надоя произошел в хозяйствах населения.

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Об этом сообщает аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.

По предварительным данным Минагро, в апреле 2024 года хозяйства всех категорий выработали 625,4 тыс. тонн молока-сырья, что на 8% больше по сравнению с мартом текущего года, но на 3% меньше по сравнению с апрелем 2023 года.

В январе-апреле 2024 года объемы надоев составили 2 млн 114,8 тыс. тонн, что на 1,5% меньше по сравнению с прошлогодним периодом. За проанализированный период доля предприятий в производстве молока-сырья составила 40%, а хозяйств населения – 60%.

Отмечается, что предприятия произвели 252,4 тыс. тонн молока-сырья в апреле, что на 2% меньше по сравнению с мартом, но на 6% больше по сравнению с апрелем прошлого года. В январе-апреле 2024 года молочно-товарные фермы произвели 986 тыс. тонн молока, что на 6% больше, чем в прошлом году.

В хозяйствах населения объемы надоя составили 373 тыс. тонн молока, что на 15% больше по сравнению с мартом, но на 9% меньше по сравнению с апрелем 2023 года. В январе-апреле 2024 года приусадебные хозяйства произвели 1 млн. 128,8 тыс. тонн молока-сырья, что на 8% меньше по сравнению с прошлогодним периодом.

В январе-апреле 2024 года рост производства молока-сырья наблюдался в хозяйствах всех категорий в Харьковской области (+6%), Николаевской области (+6%), Тернопольской области (+5%), Черкасской области (+5%), Запорожской области (+4%), Черниговской (+2%), Киевской (+1%) и Полтавской (+1%).

В январе-апреле 2024 года около 53% молока-сырья было произведено в следующих областях:

Полтавская область – 209,4 тыс. тонн;

Хмельницкая область – 198,4 тыс. тонн;

Винницкая область – 174,7 тыс. тонн;

Черкасская область – 147,3 тыс. тонн;

Черниговская область – 130,8 тыс. тонн;

Житомирская область – 130,7 тыс. тонн;

Тернопольская область – 128,4 тыс. тонн.

Кухалейшвили отмечает, что со второй половины апреля в Украине начало расти производство молока-сырья под влиянием теплой погоды и увеличения пастбищ. Существенный прирост объемов надоя произошел в приусадебных хозяйствах по сравнению с предыдущим месяцем. В условиях уменьшения потребления молочных продуктов в Украине и увеличения предложения импортных сыров на внутреннем рынке молокоперерабатывающим предприятиям требовалось меньше сырья. Поэтому переработчики стали покупать молоко в хозяйствах населения, которое стоило дешевле, чем на молочно-товарных фермах, и использовать его в производстве сухого молока и казеина. В результате на молочно-товарных фермах появились излишки молока-сырья, которые было сложно реализовать и это повлияло на снижение закупочных цен.

Как прогнозирует эксперт, со второй половины июля вероятно сокращение объемов производства молока-сырья в хозяйствах населения, если погода будет жаркой.

Украина разрабатывает новые механизмы поддержки для молочной отрасли

Украина разрабатывает новые подходы к поддержке отечественных производителей и переработчиков молока для обеспечения конкурентоспособности на европейском рынке.

Ключевая цель государства - создание условий, которые позволили бы национальным производителям работать на равных с европейскими компаниями, получающими значительную поддержку от своих правительств и ЕС.

"Лишь один из многих необходимых шагов – увеличение с 30 апреля до 150 млн гривен максимальной суммы поддержки производителей молока в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Для кредитов на инвестиционные цели (а это и о строительстве коровников и закупке животных) ) предусмотрена льготная ставка - 5 или 7%, в зависимости от типа предприятия. .

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