В супермаркетах подорожала свинина, курятина подешевела: какие цены

На полках украинских супермаркетов в мае цены на свинину были выше, чем в апреле. Заметно повысились цены на популярные в сезон пикников свиные ошеек и бедро.

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Об этом сообщают в аналитическом отделе Ассоциации "Свиноводы Украины" по результатам ежемесячного мониторинга цен.

Дорожают ошейок и бедро

Отмечается, что динамика цен на закупку свинины живым весом и конечной ее реализации рассинхронизировалась.

Так, если живец свиней в мае был на 4,9% дешевле, чем в апреле, то охлажденные свиные полуфабрикаты, напротив, подорожали на 2,5%.

При этом, по данным экспертов, заметно повысились цены на популярные в сезон пикников свиные ошеек и бедро — плюс 5,8% и 5,3% к средней цене в предыдущем месяце.

Однако остальные части также прибавили в цене: корейка, вырезка и грудинка подорожали на 2–2,6%.

Как отмечают в отраслевом объединении, на цену свинины повлияло ослабление торговли и меньшая активность покупателей после пасхальных праздников.

В отличие от свинины, курятина в мае несколько подешевела. Средняя цена на охлажденные куриные полуфабрикаты за месяц была на 0,7% или почти на 1 грн/кг ниже, чем в апреле.

Несмотря на разнонаправленное изменение средних цен, аналитики АСУ констатируют, что в конце весны их динамика была более согласованной и положительно влияла на потребление свинины.

Отметим, что в 2023 году украинцы потребили 2 млн 300 тыс. тонн мяса, в том числе 688 тыс. тонн свинины.

Кроме того, рост внутреннего производства свинины позволяет уменьшать объемы ввоза этого мяса из-за границы.

На сегодняшний день во всех категориях хозяйств поголовье свиней составляет более 5 млн животных, из них более 66% выращивается на агропредприятиях.

Свиноводство теряет привлекательность для аграриев

Свиноводство, несмотря на определенное оживление, не становится максимально привлекательным для инвестиций отраслью. Прогнозируется, что по результатам 2024 рентабельность производства свинины снизится до 0,35 грн/кг против 0,64 грн/кг в 2023 году. Основной причиной ее уменьшения станет снижение закупочных цен на свинину в текущем году – на 29% против среднего показателя за 2023 год.

Детальнее о том, как отрасль свиноводства функционирует на третий год войны и что стимулирует спрос на свинину среди украинцев, читайте в материале Delo.ua.