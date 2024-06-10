У супермаркетах подорожчала свинина, курятина подешевшала: які ціни

На полицях українських супермаркетів у травні ціни на свинину були вищими ніж місяцем раніше. Найпомітніше підвищилися ціни на популярні у сезон пікніків свинячі ошийок та стегно.

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Про це повідомляють в аналітичному відділі Асоціації "Свинарі України" за результатами щомісячного моніторингу цін.

Дорожчають ошийок та стегно

Зазначається, що динаміка цін закупівлі свинини живою вагою та кінцевої її реалізації розсинхронізувалася.

Так, якщо живець свиней у травні був на 4,9% дешевший, ніж у квітні, то охолоджені свинячі напівфабрикати, навпаки, подорожчали на 2,5%.

При цьому, за даними експертів, найпомітніше підвищилися ціни на популярні у сезон пікніків свинячі ошийок та стегно — плюс 5,8% та 5,3% до середньої ціни у попередньому місяці.

Проте інші частини також додали у ціні: корейка, вирізка та грудинка подорожчали на 2–2,6%.

Як зазначають в галузевому об’єднанні, на ціну свинини вплинуло послаблення торгівлі та менша активність покупців після великодніх свят.

На відміну від свинини, курятина у травні дещо подешевшала. Середня ціна на охолоджені курячі напівфабрикати за місяць була на 0,7% чи майже на 1 грн/кг нижчою ніж у квітні.

Незважаючи на різноспрямовану зміну середніх цін, аналітики АСУ констатують, що у кінці весни їх динаміка була узгодженішою та позитивно впливала на споживання свинини.

Зауважимо, у 2023 році українці спожили 2 млн 300 тис. тонн мʼяса, в тому числі 688 тис. тонн свинини.

Крім того, зростання внутрішнього виробництва свинини дозволяє зменшувати обсяги ввезення цього м'яса з-за кордону.

На сьогодні у всіх категоріях господарств поголів’я свиней складає понад 5 млн тварин, з них понад 66 % вирощується на агропідприємствах.

Свинарство втрачає привабливість для аграріїв

Свинарство, попри певне пожвавлення, не стає максимально привабливою для інвестицій галуззю. Прогнозується, що за результатами 2024 року рентабельність виробництва свинини знизиться до 0,35 грн/кг проти 0,64 грн/кг у 2023 році. Основною причиною її зменшення стане зниження закупівельних цін на свинину в поточному році - на 29% проти середнього показника за 2023 рік.

Детальніше про те, як галузь свинарства функціонує на третій рік війни і що стимулює попит на свинину серед українців, читайте в матеріалі Delo.ua.