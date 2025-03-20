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"Укрзалізниця" скасовує знижку 30% на експортні перевезення агропродукції з нових напрямків: в чому справа
“Укрзалізниця” з 20 березня 2025 року призупиняє знижку 30% на експортні перевезення для відправників з оновлених територій бойових дій.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Знижки на експортні перевезення скасовують
Як повідомляє компанія, з 20 березня 2025 року вступив в силу наказ Міністерства розвитку громад та територій №376 "Про затвердження переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією". Цим наказом визнано таким, що втратив чинність, попередній наказ Мінреінтеграції №309.
У зв'язку з цим, надання знижки 30% на експортні перевезення сільськогосподарської продукції, що відправляється зі станцій, розташованих на територіях можливих або активних бойових дій, включених до переліку за наказом Мінреінтеграції, тимчасово припинено.
За даними "Укрзалізниці", з 00:00 20 березня перевезення сільськогосподарської продукції відправниками з зазначених територій відбувається за загальними умовами.
Нагадаємо, обсяги перевезень зернових вантажів “Укрзалізницею” у 2024 році стали рекордними з 2020 року. За підсумками року залізницею було експортовано 34,132 млн тонн зерна, що на 30% більше, ніж у 2023 році.
Зокрема, перевезення залізної руди на експорт збільшилися порівняно з 2023 роком у 1,7 раза до 33 мільйонів тонн, а чорних металів - на 13,7% до 5,17 мільйона тонн. При цьому в УЗ прогнозують скорочення загального обсягу вантажоперевезень в 2025 році приблизно на 10 мільйонів тонн.