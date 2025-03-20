"Укрзалізниця" скасовує знижку 30% на експортні перевезення агропродукції з нових напрямків: в чому справа

“Укрзалізниця” з 20 березня 2025 року призупиняє знижку 30% на експортні перевезення для відправників з оновлених територій бойових дій.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Знижки на експортні перевезення скасовують

Як повідомляє компанія, з 20 березня 2025 року вступив в силу наказ Міністерства розвитку громад та територій №376 "Про затвердження переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією". Цим наказом визнано таким, що втратив чинність, попередній наказ Мінреінтеграції №309.

У зв'язку з цим, надання знижки 30% на експортні перевезення сільськогосподарської продукції, що відправляється зі станцій, розташованих на територіях можливих або активних бойових дій, включених до переліку за наказом Мінреінтеграції, тимчасово припинено.

За даними "Укрзалізниці", з 00:00 20 березня перевезення сільськогосподарської продукції відправниками з зазначених територій відбувається за загальними умовами.

Нагадаємо, обсяги перевезень зернових вантажів “Укрзалізницею” у 2024 році стали рекордними з 2020 року. За підсумками року залізницею було експортовано 34,132 млн тонн зерна, що на 30% більше, ніж у 2023 році.

Зокрема, перевезення залізної руди на експорт збільшилися порівняно з 2023 роком у 1,7 раза до 33 мільйонів тонн, а чорних металів - на 13,7% до 5,17 мільйона тонн. При цьому в УЗ прогнозують скорочення загального обсягу вантажоперевезень в 2025 році приблизно на 10 мільйонів тонн.