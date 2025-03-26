Аграрії назвали головні проблеми взаємодії з "Укрзалізницею"

Співпраця українських аграріїв з "Укрзалізницею" досі залишає бажати кращого. Якщо у 2022-2023 роках, незважаючи на підвищення тарифів і значні часові логістичні витрати, агросектор не мав суттєвого вибору у питаннях перевезень, то наразі є певні зміни.

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Про це повідомив генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Олег Хоменко.

За його словами, окупація 20% територій призвела до скорочення виробництва сільськогосподарської продукції, тож навіть у найкращі врожайні роки, обсяг перевезень не перевищить 65 мільйонів тонн агропродукції.

На думку директора УКАБ, УЗ необхідно враховувати таке зменшення потенційного попиту на свої послуги з боку агросектору. Але натомість планується збільшення тарифів при відсутності покращення ефективності.

Як зауважив Хоменко, серед головних проблем УЗ досі залишаються:

Низька швидкість перевезень: сільськогосподарська продукція із умовного елеватора в Чернігівській області до умовного порту в Одеській області, по розрахункам Укрзалізниці, рухається з середньою швидкістю 50 кілометрів в день. Тобто термін доставки – 10-11 днів, за які доводиться платити;

Відсутність належного GPS-трекінгу для відстеження вагонів;

Дотування пасажирських перевезень за рахунок вантажних і спроби компенсувати збитки шляхом підвищення тарифів;

Низький рівень залученості сучасних технологій.

Як вважає Хоменко, основна причина проблем – монопольне становище "Укрзалізниці", адже відсутність конкуренції дозволяє компанії диктувати умови. Покращити ситуацію могло б розділення "Укрзалізниці" на три окремі напрямки: пасажирські перевезення, інфраструктура та вантажні перевезення.

"Якщо “Укрзалізниця” не зможе покращити ефективність найближчим часом, то українські аграрії розвиватимуть альтернативні варіанти для перевезення продукції”, – наголосив Хоменко.

Він переконаний, що УЗ потрібно розвивати штучний інтелект на залізниці і ідентифікацію руху своїх вагонів, а також працювати над підвищенням ефективності.

"Втім, якщо модернізація не відбудеться, агробізнес швидко адаптується самостійно. Вже зараз аграрії володіють і користуються сотнями власних вагонів, і якщо УЗ продовжить підвищувати тарифи без покращення якості послуг, вони змушені будуть переорієнтуватися на автомобільну логістику, забезпечуючи незалежність свого бізнесу”, – підкреслив Хоменко.

Зауважимо, УКАБ подав позов до Господарського суду міста Києва про перегляд рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) у справі АТ "Укрзалізниця" з приводу зловживання монопольним становищем на ринку вантажоперевезень.

Нагадаємо, з 20 березня 2025 року "Укрзалізниця" призупинила надання знижки 30% на експортні перевезення сільськогосподарської продукції, що відправляється зі станцій, розташованих на територіях можливих або активних бойових дій.