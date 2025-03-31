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"Укрзализныця" обвинила РФ в кибератаке и заверила, что данные пассажиров и военные грузы в безопасности
За кибератакой на "Укрзализныце", вероятно, стоит Россия. В то же время персональные данные пассажиров и информация о военных грузах остались в безопасности, поскольку не хранятся на ресурсах компании.
Об этом сообщил глава правления АО "Укрзализныця" (УЗ) Александр Перцовский, информирует Интерфакс-Украина.
О кибератаке на УЗ
По его словам, это была хорошо спланированная ИТ-атака, а железная дорога уже третий год подряд подвергается враждебным атакам как на физическую, так и на киберинфраструктуру.
Перцовский отметил, что все усилия были направлены на сохранение стабильного движения поездов, и ни один рейс не остановился.
В период кибератаки 96% поездов прибыли вовремя. Машинисты получали информацию об ограничении скорости вручную, а работники станций работали в несколько смен для обеспечения перевозок.
Перцовский заверил, что информация о военных грузах не хранится на ресурсах компании, поэтому во время кибератаки враг не получил к ним доступа.
"Ни одна информация о военных грузах не хранится в наших системах. Есть другой, защищенный и недоступный через цифровые каналы документооборот, отвечающий всем протоколам безопасности. Поэтому даже за попытки получить эти данные они остаются недоступными", — подчеркнул он.
Перцовский также опроверг слухи об утечке персональных данных, отметив, что "Укрзализныця" их не хранит. Верификация через "Дію" работает по принципу подтверждения или опровержения без передачи информации.
Сбой в работе "Укрзализныци"
Напомним, вечером 23 марта онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной тергетированной кибератаке.
24 марта на Центральном железнодорожном вокзале Киева удвоили количество открытых касс. Такое решение приняли на фоне технического сбоя, повлиявшего на онлайн-продажу билетов.
Также компания рекомендует хранить бумажный билет, поскольку в знак извинений за неудобства, вызванные кибератакой, введен ряд "комплиментов" от железной дороги и ее партнеров.
27 марта "Укрзализныця" возобновила онлайн-продажу билетов в приложении.
Также из-за масштабной кибератаки "Укрзализныця" сообщила о возможном полном или частичном невыполнение обязательств по договорам, заключенным с контрагентами, вследствие действия форс-мажорных обстоятельств.
29 марта "Укрзализныця" объявила о полной стабилизации работы онлайн-сервисов по продаже билетов, а также возвращении возможности планирования маршрутов с пересадками в мобильном приложении.