"Укрзализныця" обвинила РФ в кибератаке и заверила, что данные пассажиров и военные грузы в безопасности

За кибератакой на "Укрзализныце", вероятно, стоит Россия. В то же время персональные данные пассажиров и информация о военных грузах остались в безопасности, поскольку не хранятся на ресурсах компании.

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Об этом сообщил глава правления АО "Укрзализныця" (УЗ) Александр Перцовский, информирует Интерфакс-Украина.

О кибератаке на УЗ

По его словам, это была хорошо спланированная ИТ-атака, а железная дорога уже третий год подряд подвергается враждебным атакам как на физическую, так и на киберинфраструктуру.

Перцовский отметил, что все усилия были направлены на сохранение стабильного движения поездов, и ни один рейс не остановился.

В период кибератаки 96% поездов прибыли вовремя. Машинисты получали информацию об ограничении скорости вручную, а работники станций работали в несколько смен для обеспечения перевозок.

Перцовский заверил, что информация о военных грузах не хранится на ресурсах компании, поэтому во время кибератаки враг не получил к ним доступа.

"Ни одна информация о военных грузах не хранится в наших системах. Есть другой, защищенный и недоступный через цифровые каналы документооборот, отвечающий всем протоколам безопасности. Поэтому даже за попытки получить эти данные они остаются недоступными", — подчеркнул он.

Перцовский также опроверг слухи об утечке персональных данных, отметив, что "Укрзализныця" их не хранит. Верификация через "Дію" работает по принципу подтверждения или опровержения без передачи информации.

Сбой в работе "Укрзализныци"

Напомним, вечером 23 марта онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной тергетированной кибератаке.

24 марта на Центральном железнодорожном вокзале Киева удвоили количество открытых касс. Такое решение приняли на фоне технического сбоя, повлиявшего на онлайн-продажу билетов.

Также компания рекомендует хранить бумажный билет, поскольку в знак извинений за неудобства, вызванные кибератакой, введен ряд "комплиментов" от железной дороги и ее партнеров.

27 марта "Укрзализныця" возобновила онлайн-продажу билетов в приложении.

Также из-за масштабной кибератаки "Укрзализныця" сообщила о возможном полном или частичном невыполнение обязательств по договорам, заключенным с контрагентами, вследствие действия форс-мажорных обстоятельств.

29 марта "Укрзализныця" объявила о полной стабилизации работы онлайн-сервисов по продаже билетов, а также возвращении возможности планирования маршрутов с пересадками в мобильном приложении.