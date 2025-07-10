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"Укрзалізниця" хоче звільнити кожного четвертого менеджера: кадрова чистка та новий курс ефективності

Вагони, потяги
Фото: пресслужба "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" до кінця 2025 року має намір скоротити щонайменше 25% керівного персоналу, або 500 працівників. Про це з посиланням на Forbes Ukraine повідомляє Delo.ua.

Видання зазначає, що на початку року в "Укрзалізниці" почалась програма "Залізна ефективність". Оптимізація почалась із найбільш неефективних адміністративних департаментів, вага яких знизилась через цифровізацію. Також у компанії забагато проміжних ланок менеджменту, дублювань управлінських функції, які будуть переглянуті.

Один зі співрозмовників в середині компанії на правах анонімності розповів виданню, що частину департаментів центрального апарату компанії скорочують до 50% штату.

А за словами голови правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського, витрати на персонал займають до 52% від загальних витрат компанії. Минулого року за даними консолідованої звітності вони зросли майже на 14% до 51,8 млрд грн. Це перевищує темпи зростання доходів: у 2024 дохід зріс на 11% — до 104,1 млрд грн.

Водночас в компанії різко впали обсяги вантажних перевезень, що є основним джерелом фінансової стабільності УЗ. Торік компанія перевезла 174,9 млн т вантажів, але до кінця 2025-го їхній обсяг може впасти до 165 млн т, прогнозують в УЗ. Це 50% від результату 2021.

При цьому УЗ відчуває гострий брак виробничого персоналу. Торік компанію покинули понад 9 тис. людей. Дефіцит провідників, машиністів, ремонтників — 20%.

Кабмін відшкодував збитки "Укрзалізниці"

Нагадаємо, у 2024 році компанія отримала збиток у розмірі 2,7 млрд гривень, тоді як у 2023 її прибуток склав 4,9 млрд грн. За результатами 2024 УЗ увійшла до ТОП-10 українських підприємств, що отримали найбільший дохід.

Разом з цим, 27 травня уряд ухвалив рішення про виділення понад 4,3 млрд гривень фінансової підтримки АТ "Укрзалізниця". Кошти спрямують на забезпечення безперебійних пасажирських та вантажних перевезень в умовах воєнного стану.

Як уточнили  в Міністерстві розвитку громад та територій України 4,3 млрд грн спрямують на:

  • рейси до регіонів, де тривають або можливі бойові дії,
  • перевезення поранених військовослужбовців,
  • збереження доступності перевезень для ВПО, військових та членів їхніх родин тощо.

"Укрзалізниця" забезпечує понад 80% вантажних і близько 36% пасажирських перевезень у межах країни. Компанія є найбільшим роботодавцем в Україні з більш ніж 190 тис. працівників і управляє однією з найбільших залізничних мереж Європи протяжністю понад 19 тис. км, з яких понад 9,3 тис. км — електрифіковані.

На балансі "Укрзалізниці" перебуває понад 1400 станцій та значний парк локомотивів, вантажних і пасажирських вагонів.

Автор:
Степан Крьока