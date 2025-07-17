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"Укрзалізниця" зазнає мільярдних збитків: бізнес просить у держави фінансової підтримки

Укрзализныця
ЄБА закликає включити компенсацію Укрзалізниці до бюджету

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликає уряд передбачити у бюджеті-2026 компенсацію для “Укрзалізниці” за збиткові пасажирські перевезення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ЄБА.

Бізнес просить державу підтримати "Укрзалізницю"

Як наголошують в Асоціації, проблема хронічної збитковості пасажирського сегменту залізничного транспорту є актуальною вже багато років. У 2024 році втрати "Укрзалізниці" через ці перевезення склали понад 18 млрд грн, а у 2025-му очікуються на рівні понад 22 млрд грн — попри державну компенсацію у 4,3 млрд грн. Водночас доходи від пасажирських перевезень покривають лише близько 40% витрат.

Зараз ці збитки перекриваються за рахунок прибутку від вантажних перевезень, що, за оцінкою бізнес-спільноти, є неефективною практикою. Така модель крос-субсидування суперечить європейському підходу і, на думку експертів, стримує розвиток залізничної галузі в Україні.

ЄБА  вважає, що нинішній підхід до фінансування пасажирських перевезень через крос-субсидування є неефективним і шкідливим для розвитку галузі. Така модель перекладає фінансове навантаження на вантажовласників, знижуючи їхню конкурентоспроможність і стримуючи обсяги вантажних перевезень.

У Європі подібна практика взагалі не застосовується — там пасажирський і вантажний сегменти функціонують окремо, без перехресного фінансування.

З огляду на соціальну значущість пасажирських перевезень і негативні наслідки нинішньої моделі, компанії — члени Асоціації — виступають за впровадження прямого державного субсидування пасажирського сегменту.

Крім того, чинне законодавство підтримує таку ініціативу. Згідно із законом України "Про залізничний транспорт", втрати, що виникають у результаті застосування пільгових тарифів, мають компенсуватися з державного або місцевих бюджетів. Також Бюджетний кодекс дозволяє Міністерству розвитку громад і територій ініціювати подання відповідного запиту, а Мінфіну — враховувати ці витрати при формуванні проєкту бюджету.

Пропозиції ЄБА

  • Асоціація звертається до Міністерства розвитку громад та територій з проханням підготувати та подати до Міністерства фінансів бюджетний запит щодо компенсації прогнозованих збитків "Укрзалізниці" від пасажирських перевезень у 2026 році.
  • Водночас Міністерство фінансів закликають розглянути можливість включення відповідних видатків до проєкту закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік".

Бізнес-спільнота переконана: впровадження прозорої та стабільної системи фінансування пасажирських перевезень дозволить сформувати ефективну та збалансовану тарифну політику у галузі, що відповідатиме державним інтересам і сприятиме сталому розвитку залізничного транспорту.

Кабмін відшкодував збитки "Укрзалізниці"

Нагадаємо, у 2024 році компанія отримала збиток у розмірі 2,7 млрд гривень, тоді як у 2023 її прибуток склав 4,9 млрд грн. За результатами 2024 УЗ увійшла до ТОП-10 українських підприємств, що отримали найбільший дохід.

Разом з цим, 27 травня уряд ухвалив рішення про виділення понад 4,3 млрд гривень фінансової підтримки АТ "Укрзалізниця". Кошти спрямують на забезпечення безперебійних пасажирських та вантажних перевезень в умовах воєнного стану.

Як уточнили  в Міністерстві розвитку громад та територій України 4,3 млрд грн спрямують на:

  • рейси до регіонів, де тривають або можливі бойові дії,
  • перевезення поранених військовослужбовців,
  • збереження доступності перевезень для ВПО, військових та членів їхніх родин тощо.

"Укрзалізниця" забезпечує понад 80% вантажних і близько 36% пасажирських перевезень у межах країни. Компанія є найбільшим роботодавцем в Україні з більш ніж 190 тис. працівників і управляє однією з найбільших залізничних мереж Європи протяжністю понад 19 тис. км, з яких понад 9,3 тис. км — електрифіковані.

На балансі "Укрзалізниці" перебуває понад 1400 станцій та значний парк локомотивів, вантажних і пасажирських вагонів.

Автор:
Ольга Опенько