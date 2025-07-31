"Укрзалізниця" скоротила перевезення вантажів на 11,8%: результати компанії за півріччя

За перше півріччя "Укрзалізниця" перевезла 79,6 млн тонн вантажів – це на 11,8% менше показника минулого року. З такою динамікою впродовж року річний показник буде приблизно 50-52% до обсягу вантажів в період до повномасштабного вторгнення (2021 рік).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис голови правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського.

"На наш час випало найнижче навантаження в історії залізниці: це надзвичайно боляче б’є по можливості для компанії функціонувати, адже саме вантажна робота “годувала” залізницю завжди", — зазначив він.

Основні показники перевезень

За словами Перцовського, найбільше падіння зафіксовано у перевезеннях кам’яного вугілля (-27,5%), зерна та продуктів перемолу (-32,5%).

Аграрії вказують на пізній старт сезону, тож тут "Укрзалізниця" розраховує на певне вирівнення показників.

На фоні дещо пожвавлення ринку будівельних робіт вдалося здобути зростання в перевезеннях будівельних матеріалах (+4%) та цементу (+10%), однак тарифи для вантажів цієї групи, це не додає прибутку компанії.

Крім того, як повідомив Перцовський, падають експортні перевезення – 38,7 млн тонн (-13,5%) та внутрішні перевезення – 35,5 млн тонн (-11,7%). Втім, вдалось наростити обсяги імпорту – 5,3 млн тонн (+5,4%).

Транзит — практично відсутній. Однак, наразі "Укрзалізниця" робить перші кроки з побудови мультимодальних маршрутів: перші транзитні контейнерні пароми відправлено було до Грузії , це відкриває можливості для транзиту до Азербайджану , Казахстану , а також в перспективі й нарощення транзитних обсягів з Китаю через "Серединний коридор".

"Попри все продовжується оновлення рухомого складу: від початку року стали в рейси 36 нових вагонів українського виробництва , це зараз на піку перевезень, коли попит шалений дуже у пригоді", — заявив голова правління.

Нагадаємо, 17 липня Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликала уряд передбачити у бюджеті-2026 компенсацію для "Укрзалізниці" за збиткові пасажирські перевезення.