Новини
Дата публікації
Частка агропродукції, що йде до портів залізницею, зросла до 95%

У серпні 95% зернових вантажів на експорт перевозилися залізницею / Depositphotos

У серпні значно зросла частка зернових вантажів, які доставляються залізницею до морських портів України. 95% агропродукції, що відправляється на експорт, транспортується саме залізничним транспортом.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Rail.insider.

Протягом перших 19 днів серпня на мережі було навантажено 1 млн 614 тис. тонн зернових, що на 4% більше, ніж за той самий період минулого року.

Порівняно з липнем обсяги зросли у 3,2 раза. Середньодобове навантаження досягло 88,2 тис. тонн, що більш ніж удвічі перевищує липневі показники.

За оперативними даними, перевезення зернових за 19 днів серпня сягнули 1 млн 624 тис. тонн. Це у 2,8 раза більше, ніж у липні, хоча водночас на 15% менше, ніж за аналогічний період торік.

В експортному сполученні залізницею перевезено 1 млн 483 тис. тонн зернових, що втричі перевищує липневі результати. Майже весь обсяг збіжжя було доставлено у напрямку морських портів, що й забезпечило рекордну частку у 95%.

Додамо, за перше півріччя "Укрзалізниця" перевезла 79,6 млн тонн вантажів – це на 11,8% менше показника минулого року. З такою динамікою впродовж року річний показник буде приблизно 50-52% до обсягу вантажів в період до повномасштабного вторгнення (2021 рік). 

Автор:
Тетяна Гойденко