Франция задержала в Средиземном море танкер российского "теневого флота" (ВИДЕО)

В пятницу, 20 марта, Военно-морские силы Франции задержали в Средиземном море танкер Deyna, связывающийся с "теневым флотом" России. Судно следовало из Мурманска под флагом Мозамбика, который, по предварительным данным, может оказаться фальшивым.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в социальной сети X.

"Сегодня утром в Средиземном море Военно-морские силы Франции перехватили еще одно судно так называемого "теневого флота" – Deyna. Война в Иране не отвратит Францию от поддержки Украины, где продолжается агрессивная война России. Эти суда, обходящие международные санкции и нарушающие морское и в то же время финансируют российскую военную машину. Мы этого не позволим», – написал Макрон.

Как уточнила морская префектура Средиземного моря, танкер ходил под флагом Мозамбика и направлялся из Мурманска. Его проверили из-за подозрений в использовании фальшивого флага.

"По требованию государственного прокурора и в соответствии с международным правом судно сопровождают для дальнейшей проверки. Операция, проведенная в соответствии со статьей 110 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву и в сотрудничестве с нашими союзниками", — говорится в сообщении.

📍Mediterranean | High sea intervention operated by the French Navy in order to control the pavilion of an oil tanker coming from Mourmansk ⚓



🎯 Check of the ship's nationality - suspected of sailing under a false flag

➡️ Doubts confirmed: report to the public prosecutor



Напомним, в феврале США в Индийском океане перехватили очередной танкер российского "теневого" флота . Судно Aquila II перевозило санкционный сыр в нефть .