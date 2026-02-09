Запланована подія 2

США перехватили очередной танкер российского "теневого" флота (ВИДЕО)

Теневой флот РФ теряет еще одно судно / Depositphotos

США перехватили в Индийском океане танкер Aquila II, использовавшийся для экспорта санкционной сырой нефти.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в заявлении Пентагона, размещенном в X.

Отмечается, что американские военные без каких-либо приключений провели операцию по осмотру, перехвату и высадке на борт судна Aquila II в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

"Корабль Aquila II действовал вопреки установленному президентом Трампом карантину для находящихся под санкциями в Карибском море судов. Министерство обороны отслеживало и преследовало это судно от Карибского моря до Индийского океана", - утверждается в заявлении.

Aquila II – это танкер под флагом Панамы, входящий в "теневой флот" РФ и используемый для экспорта подсанкционной российской и венесуэльской нефти.

Согласно данным отслеживания судов, собранных Bloomberg, Aquila II отплыл из терминала Хосе в Венесуэле в начале декабря и, вероятно, направлялся в Китай.

Танкер был перехвачен, когда он направлялся в Зондский пролив между индонезийскими островами Ява и Суматра.

Захват танкеров

Американские военные за последние дни захватили несколько судов в международных водах.

Да, 7 января Соединенные Штаты   захватили нефтяной танкер под российским флагом, связанный с Венесуэлой, после более чем двухнедельного преследования Атлантикой.

Нефтяной танкер Marinera долгое время уклонялся от контроля американских судов. Танкер ранее был известен как Bella-1 и сначала проскользнул через морскую "блокаду" США и отклонил попытки Береговой охраны подняться на борт.

Также США   задержали моторный танкер   M/T Sophia, находившийся под санкциями и осуществлявший незаконную деятельность в Карибском море.

США провели операцию по задержанию   российского танкера Olina   в Карибском бассейне вблизи Тринидада.

15 января стало известно о захвате в Карибском бассейне   танкера "Veronica", связываемого с нелегальным вывозом венесуэльской нефти.

Автор:
Татьяна Бессараб