США перехопили черговий танкер російського "тіньового" флоту (ВІДЕО)

США перехопили в Індійському океані танкер Aquila II, який використовувася для експорту санкційної сирої нафти.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в заяві Пентагону, розміщеній в X.

Зазначається, що американські військові без будь-яких пригод провели операцію з огляду, перехоплення і висадки на борт судна Aquila II в зоні відповідальності Індо-Тихоокеанського командування ЗС США.

"Корабель Aquila II діяв всупереч встановленому президентом Трампом карантину для суден, що перебувають під санкціями в Карибському морі. Міністерство оборони відстежувало і переслідувало це судно від Карибського моря до Індійського океану", - стверджується у заяві.

When the @DeptofWar says quarantine, we mean it. Nothing will stop DoW from defending our Homeland — even in oceans halfway around the world.



Overnight, U.S. military forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding on the Aquila II without incident in the… pic.twitter.com/kYVAQC5io9 — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 9, 2026

Aquila II - це танкер під прапором Панами, який входить до "тіньового флоту" РФ та використовується для експорту підсанкційної російської та венесуельської нафти.

Згідно з даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, Aquila II відплив з терміналу Хосе у Венесуелі на початку грудня і, ймовірно, прямував до Китаю.

Танкер було перехоплено, коли він прямував до Зондської протоки між індонезійськими островами Ява та Суматра.

Захоплення танкерів

Американські військові за останні дні захопили декілька суден у міжнародних водах.

Так, 7 січня Сполучені Штати захопили нафтовий танкер під російським прапором, пов’язаний з Венесуелою, після понад двотижневого переслідування Атлантикою.

Нафтовий танкер Marinera протягом тривалого часу ухилявся від контролю американських суден. Танкер раніше був відомий як Bella-1 і спершу прослизнув крізь морську "блокаду" США та відхилив спроби Берегової охорони піднятися на борт.

Також США затримали моторний танкер M/T Sophia, що перебував під санкціями та здійснював незаконну діяльність у Карибському морі.

США провели операцію із затримання російського танкера Olina в Карибському басейні поблизу Тринідаду.

15 січня стало відомо про захоплення в Карибському басейні танкера "Veronica", яке пов’язують з нелегальним вивезенням венесуельської нафти.

Також 21 січня Сполучені Штати затримали в Карибському морі ще один танкер Sagitta, який перевозив російську нафту і належить до "тіньового флоту" Росії.