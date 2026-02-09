Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,05

--0,09

EUR

50,76

--0,13

Готівковий курс:

USD

43,13

43,00

EUR

51,18

51,00

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Індія затримала три танкери, що перевозили контрабандну нафту

танкери з нафтою
Індія затримала три танкери з нафтою/ICG

Берегова охорона Індії нейтралізувала міжнародний синдикат контрабандистів нафти. У ході масштабної спецоперації, до якої залучили флот та авіацію, було перехоплено три нафтові танкери.

Як пише Delo.ua, про це Берегова охорона Індії (ICG) повідомила в соцмережі Х.

Зазначається, що масштабна операція відбулася 6 лютого приблизно за 100 морських миль (близько 185 км) на захід від Мумбая. 

Встановлено, що затримані танкери були частиною великої міжнародної схеми з нелегального обігу нафти.

За даними ICG, синдикат контрабандистів "використовує морські перевезення в міжнародних водах для переміщення дешевої нафти з охоплених конфліктами регіонів для завантаження в танкери, ухиляючись від сплати мит прибережним державам".

"Судна, відомі тим, що часто змінюють назви й прапори, доставлені до Мумбая для подальших юридичних дій. Це посилює роль Індії в галузі морської безпеки та захисті міжнародного порядку, заснованого на правилах", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, на початку січня президент США Дональд Трамп заявив, що може підвищити тарифи для Індії, якщо Нью-Делі не виконає вимогу Вашингтона скоротити закупівлі російської нафти.

2 лютого Трамп оголосив про торговельну угоду з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, яка включає припинення закупівлі індійської нафти у Росії. Угода з Індією передбачає зниження тарифів США на індійські товари з 50% до 18% в обмін на зниження торговельних бар'єрів та припинення закупівель російської нафти. Натомість Індія купуватиме нафту у США та, можливо, у Венесуели.

Автор:
Тетяна Бесараб