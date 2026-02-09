Індія затримала три танкери, що перевозили контрабандну нафту

Берегова охорона Індії нейтралізувала міжнародний синдикат контрабандистів нафти. У ході масштабної спецоперації, до якої залучили флот та авіацію, було перехоплено три нафтові танкери.

Як пише Delo.ua, про це Берегова охорона Індії (ICG) повідомила в соцмережі Х.

Зазначається, що масштабна операція відбулася 6 лютого приблизно за 100 морських миль (близько 185 км) на захід від Мумбая.

Встановлено, що затримані танкери були частиною великої міжнародної схеми з нелегального обігу нафти.

За даними ICG, синдикат контрабандистів "використовує морські перевезення в міжнародних водах для переміщення дешевої нафти з охоплених конфліктами регіонів для завантаження в танкери, ухиляючись від сплати мит прибережним державам".

"Судна, відомі тим, що часто змінюють назви й прапори, доставлені до Мумбая для подальших юридичних дій. Це посилює роль Індії в галузі морської безпеки та захисті міжнародного порядку, заснованого на правилах", - зазначили у відомстві.

On 06 Feb 26, @IndiaCoastGuard busted an International oil-smuggling racket in a meticulously coordinated sea–air operation. The syndicate exploited mid-sea transfers in international waters to move cheap oil from conflict ridden regions to motor tankers, evading duties owed to… pic.twitter.com/erJ31U4xyH — Indian Coast Guard (@IndiaCoastGuard) February 7, 2026

Нагадаємо, на початку січня президент США Дональд Трамп заявив, що може підвищити тарифи для Індії, якщо Нью-Делі не виконає вимогу Вашингтона скоротити закупівлі російської нафти.

2 лютого Трамп оголосив про торговельну угоду з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, яка включає припинення закупівлі індійської нафти у Росії. Угода з Індією передбачає зниження тарифів США на індійські товари з 50% до 18% в обмін на зниження торговельних бар'єрів та припинення закупівель російської нафти. Натомість Індія купуватиме нафту у США та, можливо, у Венесуели.