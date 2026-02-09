Запланована подія 2

Индия задержала три танкера, перевозивших контрабандную нефть

Береговая охрана Индии нейтрализовала международный синдикат контрабандистов нефти. В ходе масштабной спецоперации, к которой привлекли флот и авиацию, были перехвачены три нефтяных танкера.

Как пишет Delo.ua, об этом Береговая охрана Индии (ICG) сообщила в соцсети Х.

Отмечается, что масштабная операция состоялась 6 февраля примерно в 100 морских милях (около 185 км) к западу от Мумбая.

Установлено, что задержанные танкеры являлись частью большой международной схемы по нелегальному обороту нефти.

По данным ICG, синдикат контрабандистов "использует морские перевозки в международных водах для перемещения дешевой нефти из охваченных конфликтами регионов для погрузки в танкеры, уклоняясь от уплаты пошлин прибрежным государствам".

"Судная, известная тем, что часто меняют названия и флаги, доставленные в Мумбай для дальнейших юридических действий. Это усиливает роль Индии в области морской безопасности и защиты международного порядка, основанного на правилах", - отметили в ведомстве.

Напомним, в начале января президент США Дональд Трамп заявил, что может повысить тарифы для Индии, если Нью-Дели не потребует Вашингтона сократить закупки российской нефти.

2 февраля Трамп объявил о   торговое соглашение   с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, включающей прекращение закупки индийской нефти в России. Соглашение с Индией предусматривает снижение тарифов США на индийские товары с 50 до 18% в обмен на снижение торговых барьеров и прекращение закупок российской нефти. В то же время Индия будет покупать нефть у США и, возможно, у Венесуэлы.

Автор:
Татьяна Бессараб