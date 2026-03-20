Франція затримала у Середземному морі танкер російського "тіньового флоту" (ВІДЕО)

У п'ятницю, 20 березня, Військово-морські сили Франції затримали в Середземному морі танкер Deyna, який пов'язують із "тіньовим флотом" Росії. Судно прямувало з Мурманська під прапором Мозамбіку, який, за попередніми даними, може бути фальшивим.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон у соціальній мережі X.

"Сьогодні вранці у Середземному морі Військово-морські сили Франції перехопили ще одне судно так званого "тіньового флоту" – Deyna. Війна в Ірані не відверне Францію від підтримки України, де триває агресивна війна Росії. Ці судна, що обходять міжнародні санкції та порушують морське право, є воєнними спекулянтами. Вони прагнуть нажитися й водночас фінансують російську воєнну машину. Ми цього не дозволимо", – написав Макрон.

Як уточнила морська префектура Середземного моря, танкер ходив під прапором Мозамбіку та прямував із Мурманська. Його перевірили через підозри у використанні фальшивого прапора.

"На вимогу державного прокурора та відповідно до міжнародного права судно супроводжують для подальшої перевірки. Операція, проведена відповідно до статті 110 Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права та у співпраці з нашими союзниками", — йдеться у повідомленні.

📍Mediterranean | High sea intervention operated by the French Navy in order to control the pavilion of an oil tanker coming from Mourmansk ⚓



🎯 Check of the ship's nationality - suspected of sailing under a false flag

➡️ Doubts confirmed: report to the public prosecutor



Нагадаємо, у лютому США в Індійському океані перехопили черговий танкер російського "тіньового" флоту. Судно Aquila II перевозило санкційну сирунафту.