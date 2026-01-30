Середня зарплата в Україні у грудні 2025 року зросла до понад 30 тис. грн

Середня заробітна плата штатних працівників в Україні у грудні 2025 року зросла на 13,8% порівняно з листопадом і склала 30 926 грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної служба статистики.

Найвищий рівень зарплат зафіксовано у Києві (48 449 грн), Луганській області (45 160 грн) та Київській області (31 200 грн). Найнижчі середні зарплати були у Кіровоградській (22 110 грн), Чернівецькій (22 450 грн) та Чернігівській (22 752 грн) областях.

На кінець року середньооблікова кількість штатних працівників становила 5,36 млн осіб. Найбільше людей працювало у промисловості (1,22 млн), освіті (978 тис.) та у сфері торгівлі й ремонту автотранспортних засобів (678 тис.).

Серед секторів економіки найбільші зарплати отримували працівники інформацій та телекомунікацій (74 981 грн), фінансів та страхової діяльності (63 912 грн) і виробництва комп’ютерів (51 336 грн). Найнижчі — у сфері творчості, мистецтва та розваг (17 766 грн), текстильного виробництва (18 573 грн) та бібліотечно-архівної справи (18 665 грн).

За даними Держстату, станом на 1 січня 2026 року заборгованість із виплати зарплати склала 3,6 млрд грн

Нагадаємо, середня заробітна плата працівників в Україні у листопаді 2025 року становила 27 167 гривень. Це на 0,9% більше порівняно з жовтнем 2025 року.