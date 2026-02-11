"Укрпошта" скоротила працівників майже втричі, а зарплати зросли у понад сім разів – Смілянський

За десять років “Укрпошта” пережила масштабну трансформацію: кількість працівників скоротили з 76 тисяч до 27 тисяч, а середня зарплата виробничого персоналу зросла у сім разів – з 2 200 до близько 17 тисяч гривень.

Про це повідомив Delo. ua генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Коли я прийшов до "Укрпошти" у 2016 році, середня оплата праці листонош, операторів, водіїв, сортувальників складала тоді близько 2 200 гривень або $88 і була найнижчою в країні. Сьогодні у штаті 27 тисяч осіб, а середня заробітна плата близько 17 тисяч гривень, і вона продовжує зростати", – зазначив Смілянський.

Гендиректор підкреслив, що значна частина змін відбулася завдяки цифровізації та роботизації, і компанія зробила серйозні інвестиції в автоматизацію процесів.

"Ми повністю прибрали папірці і перейшли на електронний документообіг, а також коротили бек-офіс: раніше у нас було 872 бухгалтера, тепер – 44. Адміністративний апарат складає близько 8% від загальної кількості працівників. І це є супер показник", – пояснив він.

Смілянський також повідомив про відкриття 24 роботизованих сортувальних центрів і автоматизацію сортування посилок, газет і листів, що дозволило підвищити ефективність роботи компанії та покращити умови для працівників.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, у грудні 2025 року середня заробітна плата штатних працівників в Україні зросла на 13,8% у порівнянні з листопадом і становила 30 926 грн.

Раніше генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомляв, що працівники компанії отримують мінімальні оклади, які доповнюються преміями та бонусами, а також мають доступ до додаткових програм стимулювання. Зокрема, за грудень 2025 року працівники мережі — начальники, листоноші та оператори — отримали рекордну премію в сумі 50 млн грн.

Також гендиректор "Укрпошти" вибачився через рекламну кампанію спільно з брендом одягу Rikky Hype та повідомив про тимчасове припинення співпраці з ним. Кампанія до Дня Валентина мала за мету показати шкільну традицію дарування валентинок.

Але її реалізація викликала хвилю критики: моделі були у коротких спідницях у шкільному класі, а їхні пози користувачі соцмереж визнали занадто відвертими та звинуватили у сексуалізації дітей. Світлини кампанії згодом видалили, а бренд пояснив, що хотів передати ностальгію за шкільними часами, хоча багато хто сприйняв це зовсім інакше.