Білі зарплати та премії до 50 млн грн: Смілянський пояснив систему оплати праці в "Укрпошті"

В “Укрпошті” працівники отримують мінімальні зарплати, які доповнюються преміями та бонусами, а також мають доступ до додаткових програм стимулювання. Зокрема, за грудень 2025 року працівники мережі - начальники, листоноші та оператори - отримали рекордну премію в 50 млн грн.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Про систему оплати праці листонош у селах

"Укрпошта" підтвердила, що деякі працівники компанії, зокрема листоноші в сільській місцевості, отримують мінімальну зарплату 8 650 грн на місяць. Водночас ця сума виплачується лише за факт виходу на роботу - за фактичне виконання послуг працівники отримують додаткові премії.

Наприклад, за кожну доставлену пенсію виплачують 3 грн, за оформлення передплати газет - 5 грн, за доставку газети - 50 копійок, за доставку листа чи рахунку на сплату комунальних послуг - 25 копійок, а також 5% від суми продажів. Тобто чим більше обсягів обслуговування, тим вища премія.

У компанії зазначають, що підвищити базові зарплати у значній мірі складно через скорочення обсягів традиційних поштових послуг: доставка листів, газет та пенсій щороку падає на 10–15%, тенденція спостерігається у всіх країнах. Через це поштові оператори багатьох країн отримують державні субсидії для підтримки своєї діяльності. Наприклад:

Польща - 170 млн євро на рік,

Бельгія - 120 млн євро на рік,

Франція - понад 500 млн євро на рік.

В "Укрпошті" наголошують, що компанія не отримує державної субсидії, а сплачувала понад 3 млрд грн податків, тому система премій дозволяє компенсувати обмежені можливості зростання базової зарплати та мотивувати працівників.

"Що отримує "Укрпошта" з бюджету? Нуль. Напишу іще цифрою - 0. "Укрпошта" не отримує, а сплатила до бюджету понад 3 мільярди гривень податків. Тому чи хотів би я платити більше листоношам? Так. Але зараз ми робимо те, що можливо", - наголосив Смілянський.

Зарплати в містах

У Києві начальники відділень "Укрпошти" отримують понад 30тис. грн на місяць, а оператори також отримують премії за кожну прийняту чи видану посилку, лист або платіж. Додатково передбачена премія за якість обслуговування, яка залежить від оцінки клієнтів.

Щоб залучити персонал, на перший квартал 2026 року компанія вводить бонус при прийомі на роботу у розмірі 5 тис. грн для всіх нових начальників та операторів відділень. Особливу увагу приділяють студентам - це може бути їх перша робота.

Також компанія фінансує літній відпочинок дітей працівників - у 2025 році на це витратили понад 18 млн грн. Зарплати наводяться як "біла" офіційна оплата за 40-годинний робочий тиждень, з можливістю адаптивних графіків, оплачуваних відпусток та інших стандартних пільг.

Фото: Смілянський

Рекордні премії та поради

"Укрпошта" закликає клієнтів активніше користуватися її послугами, адже це безпосередньо впливає на зарплати співробітників.

"І наостанок. Як нам допомогти? Просто. По-перше, поширюйте це повідомлення та радьте роботу в Укрпошті. По-друге, не треба нас жаліти. Треба користуватися більше нашими послугами, і тоді зарплата наших працівників буде більшою", - написав Смілянський.

За грудень 2025 року працівники мережі - начальники, листоноші та оператори - отримали рекордну премію в 50 млн грн. Компанія зазначає, що чим частіше клієнти користуються послугами, тим більшими стають ці премії.

Наразі "Укрпошта" забезпечує доставку посилок на наступний день по містах України та співпрацює з 690 000 відділень по всьому світу: Лондон - 3–5 днів, США - 8–10 днів, Австралія - 12–14 днів. Це робить користування послугами швидким та зручним.

Компанія також радить поширювати інформацію про роботу в "Укрпошті" та рекомендувати її іншим, адже підтримка клієнтів безпосередньо допомагає розвитку мережі та фінансовій мотивації працівників.

Нагадаємо, у свій 32-й день народження, 2 лютого, “Укрпошта” презентувала оновлений бренд, створений українською командою Spiilka Design Büro. Новий стиль замінює символ присутності на мапі поштовим ріжком у формі літери “У”, підкреслюючи українську ідентичність.