Белые зарплаты и премии до 50 млн грн: Смелянский объяснил систему оплаты труда в "Укрпочте"

В Укрпочте работники получают минимальные зарплаты, которые дополняются премиями и бонусами, а также имеют доступ к дополнительным программам стимулирования. В частности, за декабрь 2025 года работники сети – начальники, почтальоны и операторы – получили рекордную премию в 50 млн грн.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

О системе оплаты труда почтальонов в селах

"Укрпочта" подтвердила, что некоторые работники компании, в том числе почтальоны в сельской местности, получают минимальную зарплату 8 650 грн в месяц. В то же время, эта сумма выплачивается только за факт выхода на работу - за фактическое выполнение услуг работники получают дополнительные премии.

Например, за каждую доставленную пенсию выплачивают 3 грн., за оформление подписки газет – 5 грн., за доставку газеты – 50 копеек, за доставку письма или счета на оплату коммунальных услуг – 25 копеек, а также 5% от суммы продаж. То есть чем больше объемов обслуживания, тем выше премия.

В компании отмечают, что повысить базовые зарплаты в значительной степени из-за сокращения объемов традиционных почтовых услуг: доставка писем, газет и пенсий ежегодно падает на 10–15%, тенденция наблюдается во всех странах. Поэтому почтовые операторы многих стран получают государственные субсидии для поддержки своей деятельности. Например:

Польша – 170 млн евро в год,

Бельгия – 120 млн евро в год,

Франция – более 500 млн евро в год.

В "Укрпочте" отмечают, что компания не получает государственной субсидии, а платила более 3 млрд грн налогов, поэтому система премий позволяет компенсировать ограниченные возможности роста базовой зарплаты и мотивировать работников.

"Что получает "Укрпочта" из бюджета? Ноль. Напишу еще цифрой - 0. "Укрпочта" не получает, а уплатила в бюджет более 3 миллиардов гривен налогов. Поэтому хотел бы я платить больше почтальонам? Да. Но сейчас мы делаем то, что возможно", - подчеркнул Смелянский.

Зарплаты в городах

В Киеве начальники отделений "Укрпочты" получают более 30 тыс. грн в месяц, а операторы также получают премии за каждую принятую или выданную посылку, письмо или платеж. Дополнительно предусмотрена премия за качество обслуживания, которая зависит от оценки клиентов.

Чтобы привлечь персонал на первый квартал 2026 года компания вводит бонус при приеме на работу в размере 5 тыс. грн для всех новых начальников и операторов отделений. Особое внимание уделяют студентам – это может быть их первая работа.

Также компания финансирует летний отдых детей работников – в 2025 году на это потратили более 18 млн грн. Зарплаты приводятся как "белая" официальная оплата за 40-часовую рабочую неделю, с возможностью адаптивных графиков, оплачиваемых отпусков и других стандартных льгот.

Фото: Смелянский

Рекордные премии и советы

"Укрпочта" призывает клиентов активнее пользоваться ее услугами, ведь это оказывает непосредственное влияние на зарплаты сотрудников.

"И напоследок. Как нам помочь? Просто. Во-первых, распространяйте это сообщение и советуйте работу в Укрпочте. Во-вторых, не надо нас жалеть. Надо пользоваться больше нашими услугами, и тогда зарплата наших работников будет больше", - написал Смелянский.

За декабрь 2025 года работники сети – начальники, почтальоны и операторы – получили рекордную премию в 50 млн грн. Компания отмечает, что чем чаще клиенты пользуются услугами, тем больше становятся эти премии.

"Укрпочта" обеспечивает доставку посылок на следующий день по городам Украины и сотрудничает с 690 000 отделений по всему миру: Лондон - 3-5 дней, США - 8-10 дней, Австралия - 12-14 дней. Это делает пользование услугами быстро и удобно.

Компания также советует распространять информацию о работе в "Укрпочте" и рекомендовать другим, ведь поддержка клиентов непосредственно помогает развитию сети и финансовой мотивации работников.

Напомним, в свой 32-й день рождения, 2 февраля, "Укрпочта" представила обновленный бренд, созданный украинской командой Spiilka Design Büro. Новый стиль заменяет символ присутствия на карте почтовым рожком в форме буквы "У", подчеркивая украинскую идентичность.