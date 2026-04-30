Меньше писем и посылок: "Укрпочта" получила чистый убыток в 204,8 млн

"Укрпочта" в І кв.-2026г увеличила чистый убыток на 0,5%

АО "Укрпочта" за первый квартал 2026 года получило чистый убыток в 204,8 млн грн, что на 1,1 млн грн или 0,5% больше аналогичного периода 2025 года, однако на 40% меньше, чем предполагалось в финансовом плане.

Согласно ему, "Укрпочта" в I квартале 2026 года уменьшила на 0,1% или на 5 млн грн выручку – до 3,34 млрд грн, что на 2% меньше плана.

Также за январь-март 2026 года "Укрпочта" приняла 15,8 млн писем (за первый квартал прошлого года - 20,9 млн), 9,8 млн посылок (11,1 млн) и 18,3 млн платежей (22,4 млн).

Прибыль EBITDA за отчетный период сократилась на 38,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 25,4 млн грн.

Что повлияло на финансовые показатели

В компании отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году наблюдается рост доходов в сегменте пересылки письменной корреспонденции, переводов и платежей, по другим услугам произошло снижение доходов.

Отмечается, что на финансовые показатели влияют потеря рынков и имущества предприятия в результате агрессии России и стагнация внутреннего спроса на услуги.

Другими причинами ухудшения финансовых результатов указано:

  • задержки с внедрением дополнительных сервисов для клиентов,
  • переход пенсионеров на обслуживание в банковскую систему,
  • дальнейшая цифровизация платежей,
  • уменьшение населения.

Компания имеет 7,193 тыс. объектов по обслуживанию пользователей (год назад – 7235), из них 2026 передвижных отделений почтовой связи (2058), обслуживающих 21,3 тыс. населенных пунктов.

"Укрпочта" на сегодняшний день имеет 25,95 тыс. сотрудников (28,86 тыс.), а средняя заработная плата составляет 20,3 тыс. грн. (18,2 тыс. грн.). В настоящее время пересмотр зарплат производственному персоналу отсрочен из-за невыполнения финансовых показателей.

Как сообщалось, "Укрпочта" получила более 517 млн. грн. от продажи объектов недвижимости, которые больше не используются в операционной деятельности компании после модернизации логистической сети.

Автор:
Светлана Манько