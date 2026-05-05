Volvo выводит в Украину бронированные XC90 и XC60: кто сможет купить защищенные гибриды

Компания Volvo официально запустила в Украине продажу бронированных версий XC90 и XC60. Автомобили имеют сертифицированную баллистическую защиту и доступны только под индивидуальный заказ.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает AutoGeek.

Снаружи бронированные SUV почти не отличаются от стандартных версий, но имеют полностью интегрированную защитную конструкцию.

Модели отвечают сразу нескольким международным стандартам безопасности — американскому NIJ IIIA и европейскому и британскому VPAM BRV 2009. Защита также подтверждена сертификацией Beschussamt Ulm.

Процесс бронирования предполагает полную разборку автомобиля с последующим интегрированием защитных материалов непосредственно в кузов, что позволяет сохранить управляемость и правильное распределение веса.

Основным материалом защиты является арамидное волокно, которое используется по всему периметру кузова, включая крышу. Дополнительно используются усиленные элементы из нержавеющей стали в критических зонах конструкции.

Окна заменены бронированным ламинированным стеклом толщиной 19 мм, выдерживающим удары и выстрелы без образования обломков. Передние окна оснащены усиленными механизмами подъема, задние дополнительно затемнены и зафиксированы.

Бронированные XC90 и XC60 получили усиленное шасси, модернизированные тормоза и 20-дюймовые колеса, адаптированные к повышенной нагрузке.

Volvo XC90 доступен в двух версиях – с двигателем B5 (250 л.с.) и плагин-гибридом T8 (455 л.с.). В гибридной версии авто может проезжать до 67 км на электротяге.

Продажа бронированных моделей уже открыта в официальных дилерских центрах в Украине. На автомобиле распространяется стандартная гарантия производителя – 2 года без ограничения пробега.

