Volvo выводит в Украину бронированные XC90 и XC60: кто сможет купить защищенные гибриды

Бронированные Volvo XC90 и XC60 доступны только под индивидуальный заказ. / Depositphotos

Компания Volvo официально запустила в Украине продажу бронированных версий XC90 и XC60. Автомобили имеют сертифицированную баллистическую защиту и доступны только под индивидуальный заказ.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает AutoGeek.

Снаружи бронированные SUV почти не отличаются от стандартных версий, но имеют полностью интегрированную защитную конструкцию.

Модели отвечают сразу нескольким международным стандартам безопасности — американскому NIJ IIIA и европейскому и британскому VPAM BRV 2009. Защита также подтверждена сертификацией Beschussamt Ulm.

Процесс бронирования предполагает полную разборку автомобиля с последующим интегрированием защитных материалов непосредственно в кузов, что позволяет сохранить управляемость и правильное распределение веса.

Основным материалом защиты является арамидное волокно, которое используется по всему периметру кузова, включая крышу. Дополнительно используются усиленные элементы из нержавеющей стали в критических зонах конструкции.

Окна заменены бронированным ламинированным стеклом толщиной 19 мм, выдерживающим удары и выстрелы без образования обломков. Передние окна оснащены усиленными механизмами подъема, задние дополнительно затемнены и зафиксированы.

Бронированные XC90 и XC60 получили усиленное шасси, модернизированные тормоза и 20-дюймовые колеса, адаптированные к повышенной нагрузке.

Volvo XC90 доступен в двух версиях – с двигателем B5 (250 л.с.) и плагин-гибридом T8 (455 л.с.). В гибридной версии авто может проезжать до 67 км на электротяге.

Продажа бронированных моделей уже открыта в официальных дилерских центрах в Украине. На автомобиле распространяется стандартная гарантия производителя – 2 года без ограничения пробега.

Напомним, что Peugeot также объявила о запуске нового поколения электромобилей , в рамках которого обновятся ключевые модели бренда. Производитель делает ставку на расширение электрической линейки и повышение эффективности новых авто, являющихся частью общего тренда электрификации европейского автопрома.

Автор:
Лариса Крупко