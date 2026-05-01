Peugeot запускает новое поколение электромобилей: как изменятся модели

Французский автопроизводитель Peugeot готовит масштабное обновление линейки электромобилей. Компания представит новое поколение моделей с улучшенной аэродинамикой, увеличенным запасом хода и расширенным выбором электрифицированных силовых установок, включая полностью электрические версии.

Обновленная линейка будет включать в себя как полностью электрические модели, так и гибридные версии. Компания делает ставку на расширение запаса хода, новые технологии подзарядки и обновленный дизайн в фирменной стилистике бренда.

Среди ключевых изменений – внедрение обновленных электрических платформ, которые позволят повысить эффективность батарей и снизить энергопотребление. Также Peugeot планирует обновить дизайн новых моделей в едином стиле с характерными LED-элементами и более аэродинамическим кузовом.

Отдельный акцент сделан на развитии электрических кроссоверов и семейных автомобилей. В компании отмечают, что новое поколение моделей должно обеспечить конкурентоспособность бренда на европейском рынке электромобилей, где растет доля китайских и американских производителей.

Кроме того, обновленные электромобили получат улучшенные системы быстрой зарядки и новые функции подключения к цифровым сервисам, включая обновленные мультимедийные системы и дистанционное управление авто.

Peugeot не называет точных дат всех премьер, однако ожидается, что первые модели нового поколения появятся на рынке уже в ближайшие годы.

Напомним, что производитель авто Hyundai столкнулся с массовыми жалобами на ICCU – компонент, который может вывести из строя электромобиль или заблокировать зарядку. Поэтому компания проводила отзывные кампании и обновление ПО.