Hyundai продлила гарантию на проблемный блок зарядки в электромобилях до 15 лет

Электромобиль Hyundai. Компания расширила гарантию на модуль управления зарядкой ICCU / Depositphotos

Hyundai объявила о существенном расширении гарантии на интегрированный блок управления зарядкой (ICCU) в ряде своих электромобилей. Теперь гарантия будет действовать до 15 лет или 180 тыс. миль, что должно снизить риски для владельцев из-за известных проблем с этой системой.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Carscoops.

ICCU отвечает за управление процессом зарядки и работу 12-вольтовой батареи. При выходе из строя система может привести к потере мощности, проблемам с зарядкой или полной невозможности запуска авто.

По оценкам пользователей, вероятность отказа компонента может достигать около 10%, что явилось одним из факторов пересмотра гарантийной политики.

Hyundai уже подтвердила обновленные условия для части автомобилей в Европе и США. В то же время неизвестно, распространится ли аналогичное решение на бренды Kia и Genesis, которые могут использовать схожие технологии.

Дополнительно компания рекомендует владельцам проверять свои авто по VIN-кодам через специальный сервис кампаний, однако часть пользователей сообщает об отсутствии информации по ICCU в системе.

Вопрос надежности блока остается предметом обсуждений и уже стал основанием для судебных исков, на которые компания пока не предоставила официальный ответ.

Напомним, что в Европейском Союзе стремительно растет спрос на электромобили . По данным ACEA, в марте 2026 года продажи электрокаров в ЕС выросли почти на 50%, что значительно опережает темп роста традиционных авто с ДВС.

Автор:
Лариса Крупко