Рынок электромобилей в ЕС резко вырос: продажи подскочили почти на 50%

В марте 2026 г. рынок новых легковых автомобилей в Европейском Союзе существенно ускорил рост. В странах ЕС было зарегистрировано 1158317 новых авто, что на 12,5% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные ACEA.

Наибольшую долю рынка продолжают удерживать гибридные автомобили. В марте на них пришлось 47,5% всех продаж новых машин в ЕС. В общей сложности было зарегистрировано 444 835 гибридов, что на 20% больше в годовом измерении.

В то же время электромобили показали еще более динамичный рост. Продажи BEV выросли сразу на 49% - до 234 532 единиц. Также увеличился спрос на плагин-гибриды, которых зарегистрировали 105 414 авто, что на 28% больше, чем в прошлом.

А традиционные автомобили с двигателями внутреннего сгорания продолжают терять позиции. Регистрации бензиновых авто сократились на 9% - до 262 617 машин, дизельных - на 12%, до 83 739 единиц. Совокупная доля бензиновых и дизельных моделей снизилась до 30% по сравнению с 37% годом ранее.

В первом квартале 2026 года в Евросоюзе зарегистрировали 2 822 616 новых легковушек, что на 4% больше, чем в январе-марте 2025 года.

Тенденция свидетельствует о дальнейшем переходе европейского авторынка к электрифицированному транспорту, где гибриды и электромобили все активнее вытесняют бензиновые и дизельные модели.

