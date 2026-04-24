Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,94

+0,05

EUR

51,38

--0,12

Наличный курс:

USD

43,90

43,78

EUR

51,60

51,40

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Рынок электромобилей в ЕС резко вырос: продажи подскочили почти на 50%

электромобиль, заряжание, женщина
Рынок электромобилей в ЕС резко возрос / Freepik

В марте 2026 г. рынок новых легковых автомобилей в Европейском Союзе существенно ускорил рост. В странах ЕС было зарегистрировано 1158317 новых авто, что на 12,5% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные ACEA.

Наибольшую долю рынка продолжают удерживать гибридные автомобили. В марте на них пришлось 47,5% всех продаж новых машин в ЕС. В общей сложности было зарегистрировано 444 835 гибридов, что на 20% больше в годовом измерении.

В то же время электромобили показали еще более динамичный рост. Продажи BEV выросли сразу на 49% - до 234 532 единиц. Также увеличился спрос на плагин-гибриды, которых зарегистрировали 105 414 авто, что на 28% больше, чем в прошлом.

А традиционные автомобили с двигателями внутреннего сгорания продолжают терять позиции. Регистрации бензиновых авто сократились на 9% - до 262 617 машин, дизельных - на 12%, до 83 739 единиц. Совокупная доля бензиновых и дизельных моделей снизилась до 30% по сравнению с 37% годом ранее.

В первом квартале 2026 года в Евросоюзе зарегистрировали 2 822 616 новых легковушек, что на 4% больше, чем в январе-марте 2025 года.

Тенденция свидетельствует о дальнейшем переходе европейского авторынка к электрифицированному транспорту, где гибриды и электромобили все активнее вытесняют бензиновые и дизельные модели.

Китай зафиксировал рекордный экспорт электромобилей в марте. Спрос на экологический транспорт вырос вдвое на фоне глобального энергетического шока из-за боевых действий в Иране.

Автор:
Татьяна Гойденко