AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Китай установил рекорд по экспорту электрокаров из-за цен на нефть: продажи выросли на 140%

Экспорт китайских автомобилей на новых источниках энергии удвоился в марте

Китай зафиксировал рекордный экспорт электромобилей в марте. Спрос на экологический транспорт вырос вдвое на фоне глобального энергетического шока из-за боевых действий в Иране.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, заграничные поставки электрокаров и гибридов увеличились на 140% по сравнению с прошлым годом. Общий объем экспорта составил 349 000 единиц, что стало новым историческим максимумом для отрасли.

Влияние войны в Иране

Главным драйвером такого скачка стал глобальный энергетический шок, спровоцированный военным конфликтом в Иране.

Стремительный рост цен на горючее и нестабильность в Ормузском проливе заставили потребителей во всем мире искать альтернативу традиционным двигателям.

Наиболее активный спрос наблюдается в странах Азии, где автосалоны зафиксировали рекордные очереди покупателей, стремящихся оградить себя от волатильности цен на бензин.

Лидеры отрасли

Тройку лидеров среди экспортеров возглавила компания BYD Co., на долю которой пришлась треть всех зарубежных поставок. Также высокие показатели показали Geely Automobile Holdings Ltd. и Chery Automobile Co.

Эксперты сравнивают текущую ситуацию с нефтяным кризисом 1970-х, когда японские автопроизводители смогли быстро захватить мировые рынки благодаря топливоэффективным моделям.

Что на внутреннем рынке Китая

Несмотря на экспортный бум, на внутреннем рынке Китая наблюдается противоположная тенденция. Общий объем продаж электромобилей и гибридов внутри страны упал на 14% до 848 000 единиц.

Это уже третье подряд ежемесячное понижение, которое эксперты связывают с сокращением государственных субсидий на обмен подержанных авто и общим снижением покупательной способности граждан. 

Больше всего пострадал сегмент бюджетных компактных седанов, поставки которых сократились на четверть.

Напомним, в Европе покупатели массово выбирают электромобили вместо бензиновых. Рост спроса на электрический транспорт играет на руку китайским производителям. Компании BYD и SAIC (бренд MG) в феврале опередили по объемам продаж Tesla, продемонстрировав прирост на 162% и 12% соответственно.

Автор:
Татьяна Бессараб