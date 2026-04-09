Китай установил рекорд по экспорту электрокаров из-за цен на нефть: продажи выросли на 140%

Китай зафиксировал рекордный экспорт электромобилей в марте. Спрос на экологический транспорт вырос вдвое на фоне глобального энергетического шока из-за боевых действий в Иране.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, заграничные поставки электрокаров и гибридов увеличились на 140% по сравнению с прошлым годом. Общий объем экспорта составил 349 000 единиц, что стало новым историческим максимумом для отрасли.

Влияние войны в Иране

Главным драйвером такого скачка стал глобальный энергетический шок, спровоцированный военным конфликтом в Иране.

Стремительный рост цен на горючее и нестабильность в Ормузском проливе заставили потребителей во всем мире искать альтернативу традиционным двигателям.

Наиболее активный спрос наблюдается в странах Азии, где автосалоны зафиксировали рекордные очереди покупателей, стремящихся оградить себя от волатильности цен на бензин.

Лидеры отрасли

Тройку лидеров среди экспортеров возглавила компания BYD Co., на долю которой пришлась треть всех зарубежных поставок. Также высокие показатели показали Geely Automobile Holdings Ltd. и Chery Automobile Co.

Эксперты сравнивают текущую ситуацию с нефтяным кризисом 1970-х, когда японские автопроизводители смогли быстро захватить мировые рынки благодаря топливоэффективным моделям.

Что на внутреннем рынке Китая

Несмотря на экспортный бум, на внутреннем рынке Китая наблюдается противоположная тенденция. Общий объем продаж электромобилей и гибридов внутри страны упал на 14% до 848 000 единиц.

Это уже третье подряд ежемесячное понижение, которое эксперты связывают с сокращением государственных субсидий на обмен подержанных авто и общим снижением покупательной способности граждан.

Больше всего пострадал сегмент бюджетных компактных седанов, поставки которых сократились на четверть.

Напомним, в Европе покупатели массово выбирают электромобили вместо бензиновых. Рост спроса на электрический транспорт играет на руку китайским производителям. Компании BYD и SAIC (бренд MG) в феврале опередили по объемам продаж Tesla, продемонстрировав прирост на 162% и 12% соответственно.