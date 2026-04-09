В марте импорт подержанных автомобилей в Украину сократился

В марте 2026 года украинский автопарк пополнили 18,3 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Это на 7% меньше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укравтопром".

Наибольшую долю в структуре импорта заняли бензиновые автомобили – 58% против 45% в марте 2025 года. Доля дизельных авто составила 21% (23% в прошлом году).

В то же время существенно снизилась доля электромобилей — до 9% по сравнению с 23% годом ранее. Доля гибридов выросла до 8% (5% в марте 2025 года), в то время как автомобили с газобаллонным оборудованием сохранили позиции на уровне 4%.

Средний возраст автомобилей, получивших в марте украинскую регистрацию, составил 10 лет.

Самой популярной моделью среди импортируемых подержанных авто остается Volkswagen Golf – за месяц было зарегистрировано 849 таких автомобилей.

В десятку лидеров также вошли Volkswagen Tiguan (787 ед.), Audi Q5 (627 ед.), Nissan Rogue (624 ед.), Skoda Octavia (594 ед.), Renault Megane (589 ед.), Ford Escape (415 ед.), Volkswa (361 ед.) и Nissan Qashqai (352 ед.).

Добавим, в 2025 году в Украину импортировали почти 445 тыс. транспортных средств, и более 70% из них — подержанные автомобили. Средний возраст таких машин составляет около 9 лет, а значительная часть приходит из стран Европейского Союза.