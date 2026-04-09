Китай встановив рекорд з експорту електрокарів через ціни на нафту: продажі зросли на 140%

Китай зафіксував рекордний експорт електромобілів у березні. Попит на екологічний транспорт зріс удвічі на тлі глобального енергетичного шоку через бойові дії в Ірані.

За даними Китайської асоціації легкових автомобілів, закордонні поставки електрокарів та гібридів збільшилися на 140% порівняно з минулим роком. Загальний обсяг експорту сягнув 349 000 одиниць, що стало новим історичним максимумом для галузі.

Вплив війни в Ірані

Головним драйвером такого стрибка став глобальний енергетичний шок, спровокований військовим конфліктом в Ірані.

Стрімке зростання цін на пальне та нестабільність в Ормузькій протоці змусили споживачів у всьому світі шукати альтернативу традиційним двигунам.

Найбільш активний попит спостерігається в країнах Азії, де автосалони зафіксували рекордні черги покупців, що прагнуть захистити себе від волатильності цін на бензин.

Лідери галузі

Трійку лідерів серед експортерів очолила компанія BYD Co., на частку якої припала третина всіх закордонних поставок. Також високі показники продемонстрували Geely Automobile Holdings Ltd. та Chery Automobile Co.

Експерти порівнюють поточну ситуацію з нафтовою кризою 1970-х років, коли японські автовиробники змогли швидко захопити світові ринки завдяки паливоефективним моделям.

Що на внутрішньому ринку Китаю

Попри експортний бум, на внутрішньому ринку Китаю спостерігається протилежна тенденція. Загальний обсяг продажів електромобілів та гібридів всередині країни впав на 14% до 848 000 одиниць.

Це вже третє поспіль щомісячне зниження, яке експерти пов’язують зі скороченням державних субсидій на обмін старих авто та загальним зниженням купівельної спроможності громадян. Найбільше постраждав сегмент бюджетних компактних седанів, поставки яких скоротилися на чверть.

Нагадаємо, в Європі покупці масово обирають електромобілі замість бензинових. Зростання попиту на електричний транспорт грає на руку китайським виробникам. Компанії BYD та SAIC (бренд MG) у лютому випередили за обсягами продажів Tesla, продемонструвавши приріст на 162% та 12% відповідно.