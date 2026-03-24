Ринок авто в Європі зростає: покупці масово обирають електромобілі замість бензинових

У лютому реєстрація нових автомобілів у Європі зросла на 1,7% порівняно з минулим роком і склала 979 321 одиницю.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

За даними Європейської асоціації виробників автомобілів, позитивну динаміку в Німеччині, Іспанії, Італії та Великій Британії забезпечив перехід споживачів на електрокари.

Це дозволило компенсувати суттєве падіння продажів у Франції, яке становило майже 15%. Основними рушіями ринку стали нові державні субсидії для громадян із середнім доходом та розширення асортименту доступних моделей.

Вплив субсидій та оновлення модельного ряду

Темпи попиту на акумуляторні автівки випередили падіння в інших сегментах. У Німеччині продажі електромобілів підскочили на 27%, а у Франції — на 28%, тоді як сегмент бензинових та дизельних авто продовжує скорочуватися.

Популяризації сприяє вихід на ринок компактних і середньорозмірних новинок, таких як Renault R5, Skoda Elroq та BYD Dolphin.

Завдяки цьому частка електромобілів та плагін-гібридів у загальній структурі продажів за перші два місяці року перевищила третину ринку.

Воєнні ризики та прогнози аналітиків

Попри стабільний початок року, експерти Bloomberg Intelligence застерігають від можливого спаду через війну в Ірані, що охопила Близький Схід.

Економічна невизначеність та прискорення інфляції можуть підірвати довіру споживачів до дорогих покупок.

Аналітики переглянули свої очікування на 2026 рік: замість прогнозованого зростання на 2%, ринок ризикує впасти на 4%. Подальша ситуація залежатиме від тривалості конфлікту та динаміки відсоткових ставок.

Конкуренція між китайськими та європейськими брендами

Зростання попиту на електричний транспорт грає на руку китайським виробникам. Компанії BYD та SAIC (бренд MG) у лютому випередили за обсягами продажів Tesla, продемонструвавши приріст на 162% та 12% відповідно.

Європейські концерни намагаються стримати експансію, випускаючи бюджетні електрокари вартістю близько 25 000 євро.

Зокрема, Volkswagen та Renault готують масштабне оновлення лінійок, де більша частина нових моделей буде повністю електричною.

