Рынок авто в Европе растет: покупатели массово выбирают электромобили вместо бензиновых

электрокар
Электромобили вытесняют авто с двигателями внутреннего сгорания / Depositphotos

В феврале регистрация новых автомобилей в Европе выросла на 1,7% по сравнению с прошлым годом и составила 979 321 единицу.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей, положительную динамику в Германии, Испании, Италии и Великобритании обеспечил переход потребителей на электрокары.

Это позволило компенсировать существенное падение продаж во Франции, составившее почти 15%. Основными двигателями рынка стали новые государственные субсидии для граждан со средним доходом и расширение ассортимента доступных моделей.

Воздействие субсидий и обновление модельного ряда

Темпы спроса на аккумуляторы опередили падение в других сегментах. В Германии продажи электромобилей подскочили на 27%, а во Франции — на 28%, тогда как сегмент бензиновых и дизельных автомобилей продолжает сокращаться.

Популяризации способствует выход на рынок компактных и среднеразмерных новинок, таких как Renault R5, Skoda Elroq и BYD Dolphin.

Благодаря этому доля электромобилей и плагин-гибридов в общей структуре продаж за первые два месяца превысила треть рынка.

Военные риски и прогнозы аналитиков

Несмотря на стабильное начало года, эксперты Bloomberg Intelligence предостерегают от возможного спада из-за войны в Иране, охватившей Ближний Восток.

Экономическая неопределенность и ускорение инфляции могут подорвать доверие потребителей к дорогим покупкам.

Аналитики пересмотрели свои ожидания на 2026 год: вместо прогнозируемого роста на 2% рынок рискует упасть на 4%. Последующая ситуация будет зависеть от продолжительности конфликта и динамики процентных ставок.

Конкуренция между китайскими и европейскими брендами

Рост спроса на электрический транспорт играет на руку китайским производителям. Компании BYD и SAIC (бренд MG) в феврале опередили по объемам продаж Tesla, продемонстрировав прирост на 162% и 12% соответственно.

Европейские концерны пытаются сдержать экспансию, выпуская бюджетные электрокары стоимостью около 25 000 евро.

В частности, Volkswagen и Renault готовят масштабное обновление линеек, где большая часть новых моделей будет полностью электрической.

Напомним, мировые цены на нефть взлетели до максимумов с 2022 года на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, что уже повлекло за собой резкое подорожание горючего в Украине. Эксперты предупреждают: в ближайшие дни дизель на АЗС может составить 90–95 грн за литр.

Автор:
Татьяна Бессараб