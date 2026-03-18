Война в Иране обвалила спрос на бензиновые авто: водители массово переходят на электрокары

Из-за войны в Иране и блокаду Ормузского пролива цены на бензин в США и ЕС стремительно выросли. Это спровоцировало аномальный спрос на подержанные электромобили среди водителей, стремящихся сократить расходы на топливо.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Рекорды на рынке подержанных электромобилей

Британские и американские дилеры сообщают о резком росте спроса на транспортные средства с электрическим двигателем.

Владельцы специализированных центров отмечают, что первая суббота после начала конфликта стала наиболее загруженной в истории их бизнеса.

Клиенты массово выставляют на продажу внедорожники с двигателями внутреннего сгорания, обменивая их на электромобили, чтобы успеть до вероятного дефицита и последующего скачка цен на аукционах.

Цены на горючее

Согласно официальным данным на 16 марта, средняя стоимость бензина в Великобритании выросла на 7%, а в странах Европейского Союза – на 8%.

Наиболее ощутимый скачок зафиксирован в Соединенных Штатах, где цена за галлон поднялась на 27%, достигнув отметки 3,72 доллара.

Эксперты отмечают, что психологическим порогом для массового перехода американцев на электрокары является цена в 4 доллара за галлон, которая уже была критической точкой во время нефтяного шока в 2022 году.

Структурные изменения в поведении потребителей

Исторический опыт энергетических кризисов 1970-х годов подтверждает, что резкое удорожание нефти способно навсегда изменить покупательские привычки. В Германии интерес к онлайн-консультациям по приобретению электромобилей вырос на 40% с момента начала войны.

Производители также используют ситуацию в качестве маркетинговой возможности, предлагая специальные скидки для тех, кто решил отказаться от бензиновых авто в пользу экологического транспорта.

Прогнозы аналитиков

Несмотря на общую тенденцию, ситуация в США и Европе несколько отличается из-за налоговой политики. В ЕС введение новых льгот способствует более быстрой адаптации рынка к новым реалиям.

В то же время, на рынке США отраслевые эксперты говорят, что значительный переход на электромобили маловероятен, если цены на топливо не возрастут значительно.

Продажи электромобилей составили лишь 7,7% продаж новых автомобилей в прошлом году, при этом продажи снизились после того, как администрация Трампа упразднила федеральную налоговую льготу в размере 7500 долларов США для покупателей электромобилей.

Исследования показывают, что большинство американских потребителей рассмотрят возможность полного отказа от бензиновых двигателей только в случае достижения цены в 6 долларов за галлон.

Напомним, топливный рынок Украины входит в новую фазу удорожания. Из-за скачка мировых цен на нефть и ажиотаж на рынке автогаза оптовые цены стремительно растут, а сети АЗС уже начали переводить это на стелы. Эксперты предупреждают: дизель может быстро приблизиться к 85 грн/литр.