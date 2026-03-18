Війна в Ірані обвалила попит на бензинові авто: водії масово переходять на електромобілі

Дилери повідомляють про рекордні продажі вживаних електромобілів. / Depositphotos

Через війну в Ірані та блокаду Ормузької протоки ціни на бензин у США та ЄС стрімко зросли. Це спровокувало аномальний попит на вживані електромобілі серед водіїв, які прагнуть скоротити витрати на пальне.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Рекорди на ринку вживаних електромобілів

Британські та американські дилери повідомляють про різке зростання попиту на транспортні засоби з електричним двигуном.

Власники спеціалізованих центрів зазначають, що перша субота після початку конфлікту стала найбільш завантаженою в історії їхнього бізнесу.

Клієнти масово виставляють на продаж позашляховики з двигунами внутрішнього згоряння, обмінюючи їх на електромобілі, щоб встигнути до ймовірного дефіциту та подальшого стрибка цін на аукціонах.

Ціни на пальне

Згідно з офіційними даними на 16 березня, середня вартість бензину у Великій Британії зросла на 7%, а в країнах Європейського Союзу — на 8%.

Найбільш відчутний стрибок зафіксовано у Сполучених Штатах, де ціна за галон піднялася на 27%, досягнувши позначки 3,72 долара.

Експерти наголошують, що психологічним порогом для масового переходу американців на електрокари є ціна у 4 долари за галон, яка вже була критичною точкою під час нафтового шоку 2022 року.

Структурні зміни у поведінці споживачів

Історичний досвід енергетичних криз 1970-х років підтверджує, що різке подорожчання нафти здатне назавжди змінити купівельні звички. У Німеччині інтерес до онлайн-консультацій щодо придбання електромобілів зріс на 40% з моменту початку війни.

Виробники також використовують ситуацію як маркетингову можливість, пропонуючи спеціальні знижки для тих, хто вирішив відмовитися від бензинових авто на користь екологічного транспорту.

Прогнози аналітиків

Попри загальну тенденцію, ситуація в США та Європі дещо різниться через податкову політику. В ЄС запровадження нових пільг сприяє швидшій адаптації ринку до нових реалій.

Водночас на ринку США галузеві експерти кажуть, що значний перехід на електромобілі малоймовірний, якщо ціни на паливо не зростуть значно.

Продажі електромобілів становили лише 7,7% продажів нових автомобілів минулого року, при цьому продажі знизилися після того, як адміністрація Трампа скасувала федеральну податкову пільгу в розмірі 7500 доларів США для покупців електромобілів.  

Дослідження показують, що більшість американських споживачів розглянуть можливість повної відмови від бензинових двигунів лише у разі досягнення ціни 6 доларів за галон.

Нагадаємо, паливний ринок України входить у нову фазу подорожчання. Через стрибок світових цін на нафту та ажіотаж на ринку автогазу гуртові ціни стрімко зростають, а мережі АЗС уже почали перекладати це на стели. Експерти попереджають: дизель може швидко наблизитися до 85 грн за літр.

Автор:
Тетяна Бесараб