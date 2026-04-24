Ринок електромобілів в ЄС різко зріс: продажі підскочили майже на 50%

Ринок електромобілів в ЄС різко зріс / Freepik

У березні 2026 року ринок нових легкових автомобілів у Європейському Союзі суттєво прискорив зростання. У країнах ЄС було зареєстровано 1 158 317 нових авто, що на 12,5% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані ACEA.

Найбільшу частку ринку продовжують утримувати гібридні автомобілі. У березні на них припало 47,5% усіх продажів нових машин у ЄС. Загалом було зареєстровано 444 835 гібридів, що на 20% більше у річному вимірі.

Водночас електромобілі показали ще динамічніше зростання. Продажі BEV зросли одразу на 49% — до 234 532 одиниць. Також збільшився попит на плагін-гібриди, яких зареєстрували 105 414 авто, що на 28% більше, ніж торік.

Натомість традиційні автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння продовжують втрачати позиції. Реєстрації бензинових авто скоротилися на 9% — до 262 617 машин, дизельних — на 12%, до 83 739 одиниць. Сукупна частка бензинових і дизельних моделей знизилася до 30% проти 37% роком раніше.

Загалом у першому кварталі 2026 року в Євросоюзі зареєстрували 2 822 616 нових легковиків, що на 4% більше, ніж у січні-березні 2025 року.

Тенденція свідчить про подальший перехід європейського авторинку до електрифікованого транспорту, де гібриди та електромобілі дедалі активніше витісняють бензинові й дизельні моделі.

Додамо, Китай зафіксував рекордний експорт електромобілів у березні. Попит на екологічний транспорт зріс удвічі на тлі глобального енергетичного шоку через бойові дії в Ірані.

Автор:
Тетяна Гойденко