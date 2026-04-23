У США зафіксовано бум на оренду електромобілів: як конфлікт на Близькому Сході вплинув на вибір водіїв

На ринку прокату авто в США почався масовий перехід на електромобілі. Через війну на Близькому Сході ціни на пальне стрімко зросли, тож водії дедалі частіше обирають електричні моделі.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Оскільки ціни на заправках почали суттєво тиснути на гаманці споживачів, клієнти компаній з оренди авто стали частіше обирати електрокари як засіб економії.

Ця тенденція стала особливо помітною серед водіїв сервісів Uber та Lyft, які використовують орендовані машини для роботи.

Компанія Hertz звітує про значне зростання зацікавленості клієнтів: кількість запитів на бронювання електромобілів у березні підскочила на чверть порівняно з попереднім місяцем.

Найбільш активне зростання спостерігається на Західному узбережжі США, де традиційно зберігаються найвищі ціни на бензин у країні.

Представники сервісу зазначають, що водії дедалі частіше віддають перевагу довгостроковій оренді електрокарів, намагаючись застрахувати себе від нестабільності на ринку нафтопродуктів.

Аналогічну ситуацію фіксує і сервіс Turo, який працює за моделлю спільного використання авто. Кількість замовлень на електромобілі тут зросла на 47% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Пік активності припав на кінець березня, коли вартість галона бензину в США вперше за тривалий час подолала психологічну позначку в 4 долари.

Основною причиною такого стрибка став збій у постачанні енергоносіїв через Ормузьку протоку, спровокований бойовими діями в Ірані, що призвело до подорожчання пального на третину всього за кілька тижнів.

Нагадаємо, 16 березня середні роздрібні ціни на дизельне паливо в США перетнули позначку в 5 доларів за галон (3,79 літра). Це другий випадок в історії з грудня 2022 року, коли вартість пального досягла такого рівня. Урядовці прогнозують поступове зниження вартості пального після завершення конфлікту з Іраном.