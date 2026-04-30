Hyundai подовжила гарантію на проблемний блок зарядки в електромобілях до 15 років

Електромобіль Hyundai. Компанія розширила гарантію на модуль керування зарядкою ICCU / Depositphotos

Hyundai оголосила про суттєве розширення гарантії на інтегрований блок керування зарядкою (ICCU) у низці своїх електромобілів. Тепер гарантія діятиме до 15 років або 180 тис. миль, що має знизити ризики для власників через відомі проблеми з цією системою.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Carscoops. 

ICCU відповідає за керування процесом заряджання та роботу 12-вольтової батареї. У разі виходу з ладу система може призвести до втрати потужності, проблем із зарядкою або повної неможливості запуску авто.

За оцінками користувачів, ймовірність відмови компонента може сягати близько 10%, що стало одним із факторів перегляду гарантійної політики.

Hyundai вже підтвердила оновлені умови для частини автомобілів у Європі та США. Водночас невідомо, чи пошириться аналогічне рішення на бренди Kia та Genesis, які можуть використовувати схожі технології.

Додатково компанія рекомендує власникам перевіряти свої авто за VIN-кодами через спеціальний сервіс кампаній, однак частина користувачів повідомляє про відсутність інформації щодо ICCU у системі.

Питання надійності блока залишається предметом обговорень і вже стало підставою для судових позовів, на які компанія поки не надала офіційної відповіді.

Нагадаємо, що у Європейському Союзі стрімко зростає попит на електромобілі. За даними ACEA, у березні 2026 року продажі електрокарів у ЄС зросли майже на 50%, що значно випереджає темпи зростання традиційних авто з ДВЗ.

Автор:
Лариса Крупко