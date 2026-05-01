Peugeot запускає нове покоління електромобілів: як зміняться моделі

Peugeot
Нові електромобілі Peugeot отримають оновлений дизайн і розширену лінійку батарейних моделей / Depositphotos

Французький автовиробник Peugeot готує масштабне оновлення лінійки електромобілів. Компанія представить нове покоління моделей із покращеною аеродинамікою, збільшеним запасом ходу та розширеним вибором електрифікованих силових установок, включно з повністю електричними версіями. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Portaltele.

Оновлена лінійка включатиме як повністю електричні моделі, так і гібридні версії. Компанія робить ставку на розширення запасу ходу, нові технології заряджання та оновлений дизайн у фірмовій стилістиці бренду.

Серед ключових змін — впровадження оновлених електричних платформ, які дозволять збільшити ефективність батарей і зменшити енергоспоживання. Також Peugeot планує оновити дизайн усіх нових моделей у єдиному стилі з характерними LED-елементами та більш аеродинамічним кузовом.

Окремий акцент зроблено на розвитку електричних кросоверів і сімейних авто. У компанії зазначають, що нове покоління моделей має забезпечити конкурентоспроможність бренду на європейському ринку електромобілів, де зростає частка китайських і американських виробників.

Крім того, оновлені електромобілі отримають покращені системи швидкої зарядки та нові функції підключення до цифрових сервісів, включно з оновленими мультимедійними системами та дистанційним керуванням авто.

Peugeot не називає точних дат усіх прем’єр, однак очікується, що перші моделі нового покоління з’являться на ринку вже найближчими роками.

Нагадаємо, що виробник авто Hyundai стикнувся з масовими скаргами на ICCU — компонент, який може вивести з ладу електромобіль або заблокувати зарядку. Через це компанія проводила відкличні кампанії та оновлення ПЗ.

Автор:
Лариса Крупко