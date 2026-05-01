Peugeot запускає нове покоління електромобілів: як зміняться моделі

Французький автовиробник Peugeot готує масштабне оновлення лінійки електромобілів. Компанія представить нове покоління моделей із покращеною аеродинамікою, збільшеним запасом ходу та розширеним вибором електрифікованих силових установок, включно з повністю електричними версіями.

Оновлена лінійка включатиме як повністю електричні моделі, так і гібридні версії. Компанія робить ставку на розширення запасу ходу, нові технології заряджання та оновлений дизайн у фірмовій стилістиці бренду.

Серед ключових змін — впровадження оновлених електричних платформ, які дозволять збільшити ефективність батарей і зменшити енергоспоживання. Також Peugeot планує оновити дизайн усіх нових моделей у єдиному стилі з характерними LED-елементами та більш аеродинамічним кузовом.

Окремий акцент зроблено на розвитку електричних кросоверів і сімейних авто. У компанії зазначають, що нове покоління моделей має забезпечити конкурентоспроможність бренду на європейському ринку електромобілів, де зростає частка китайських і американських виробників.

Крім того, оновлені електромобілі отримають покращені системи швидкої зарядки та нові функції підключення до цифрових сервісів, включно з оновленими мультимедійними системами та дистанційним керуванням авто.

Peugeot не називає точних дат усіх прем’єр, однак очікується, що перші моделі нового покоління з’являться на ринку вже найближчими роками.

