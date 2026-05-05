Категория
Новости
Дата публикации

"Алюмаш" планирует выплатить более 70% прибыли дивидендами: акционеры могут получить 10 млн грн

Алюминий
Компания направит большую часть прибыли за 2025 год на выплату дивидендов акционерам / Depositphotos

ЧАО "Днепровский завод "Алюмаш" намерено направить 72,8% чистой прибыли за 2025 год на дивиденды. Общая сумма выплат может составить 10 млн грн.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Open4Business.

Соответствующий вопрос вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров, которое запланировано на 9 июня 2026 года.

Согласно материалам компании, чистая прибыль по итогам года составила 13,73 млн. грн. Из этой суммы предлагается направить 10 млн грн в фонд выплаты дивидендов, что соответствует 72,84% прибыли. Остальные — 3,73 млн грн — останется нераспределенным.

Также предусмотрено утверждение аудиторского отчета компании ООО "Гарант-Аудит" и рассмотрение мер по его результатам.

Выплаты дивидендов планируется осуществлять непосредственно акционерам в период с 1 июля по 8 декабря 2026 года. Размер дивидендов составит 6440 грн. на одну простую именную акцию.

Днепровский завод "Алюмаш" работает с 1997 года и специализируется на производстве алюминиевых профилей, в частности, строительных систем по лицензии итальянской компании CLL SPA.

Напомним, что правительство утвердило объемы дивидендов от государственных компаний по результатам 2025 года. Наибольшие выплаты обеспечат энергетические предприятия, в частности, "Энергоатом", "Укргидроэнерго" и "Нафтогаз Украины", которые остаются ключевыми донорами госбюджета.

Автор:
Лариса Крупко