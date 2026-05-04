Промышленное молоко вытесняет домашнее производство в Украине: как это влияет на цены

Сокращение количества коров в частных хозяйствах в Украине стимулирует развитие промышленного производства свежих молочных продуктов, однако усиливает ценовое давление в отрасли.

Что происходит с ценами?

Сокращение поголовья коров в частных хозяйствах стимулирует развитие рынка промышленно изготовленных свежих молочных продуктов в Украине. Такая тенденция открывает для производителей возможности постепенного наращивания объемов производства.

В то же время, этот процесс остается сложным: спрос сосредоточен преимущественно на продукции с невысокой рентабельностью, а конкуренция между компаниями растет. Участники рынка пытаются укрепить свои позиции, активно борясь за присутствие на полках торговых сетей.

Традиционные инструменты стимулирования продаж, акции и скидки, становятся менее эффективными. Хотя стоимость сырья остается относительно стабильной, общие затраты производителей растут из-за удорожания упаковки, энергоносителей, логистики и других составляющих. В этой связи часть компаний уже рассматривает возможность повышения базовых цен на продукцию.

По прогнозам отдельные категории молочных товаров могут подорожать. В то же время, цены на продукцию с высоким содержанием жира - в частности сметану, сливки и жирные сыры - определенное время будут оставаться относительно стабильными. Это объясняется необходимостью реализации излишков молочного жира, производство которого в последнее время существенно выросло.

В целом эксперты отмечают постепенное увеличение объемов использования молока для производства свежей продукции и положительную динамику выпуска по сравнению с прошлым годом.

Напомним, за первую половину апреля объемы экспорта украинской молочной продукции упали на 9,1% по сравнению с мартом. Общая стоимость внешней торговли в этом сегменте за указанный период составила $23,2 млн. Это на 6,1% меньше, чем в марте этого года.