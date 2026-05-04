Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,91

--0,05

EUR

51,60

+0,14

Наличный курс:

USD

43,87

43,80

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Промышленное молоко вытесняет домашнее производство в Украине: как это влияет на цены

молоко
цены на молоко / Pexels

Сокращение количества коров в частных хозяйствах в Украине стимулирует развитие промышленного производства свежих молочных продуктов, однако усиливает ценовое давление в отрасли.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Инфоагро.

Что происходит с ценами?

Сокращение поголовья коров в частных хозяйствах стимулирует развитие рынка промышленно изготовленных свежих молочных продуктов в Украине. Такая тенденция открывает для производителей возможности постепенного наращивания объемов производства.

В то же время, этот процесс остается сложным: спрос сосредоточен преимущественно на продукции с невысокой рентабельностью, а конкуренция между компаниями растет. Участники рынка пытаются укрепить свои позиции, активно борясь за присутствие на полках торговых сетей.

Традиционные инструменты стимулирования продаж, акции и скидки, становятся менее эффективными. Хотя стоимость сырья остается относительно стабильной, общие затраты производителей растут из-за удорожания упаковки, энергоносителей, логистики и других составляющих. В этой связи часть компаний уже рассматривает возможность повышения базовых цен на продукцию.

По прогнозам отдельные категории молочных товаров могут подорожать. В то же время, цены на продукцию с высоким содержанием жира - в частности сметану, сливки и жирные сыры - определенное время будут оставаться относительно стабильными. Это объясняется необходимостью реализации излишков молочного жира, производство которого в последнее время существенно выросло.

В целом эксперты отмечают постепенное увеличение объемов использования молока для производства свежей продукции и положительную динамику выпуска по сравнению с прошлым годом.

Напомним, за первую половину апреля объемы экспорта украинской молочной продукции упали на 9,1% по сравнению с мартом. Общая стоимость внешней торговли в этом сегменте за указанный период составила $23,2 млн. Это на 6,1% меньше, чем в марте этого года.

Автор:
Ольга Опенько