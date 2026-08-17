В Україні восени подорожчає вершкове масло: причини

Ринок вершкового масла в Україні у серпні демонструє ознаки стабілізації. Попри значні запаси у виробників, оператори вже не поспішають продавати продукцію за мінімальними цінами та очікують на подорожчання восени.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інфагро".

За даними аналітиків, частина компаній стимулює продажі фасованого масла акціями, інші ж очікують на подорожчання восени. Наразі дешевих пропозицій на внутрішньому ринку стає менше, а нижня межа цінового діапазону фактично стабілізувалася.

Крім того, підтримку цінам надає і зовнішній ринок: експортні котирування дещо зміцнилися на тлі позитивних змін у Європі. Учасники ринку очікують, що восени європейські ціни можуть зрости ще більше.

Український експорт масла у липні помітно зріс, насамперед завдяки поставкам до ЄС та Ізраїлю. Значну частку експорту традиційно становило фасоване масло, що є позитивним сигналом для торгівлі продукцією з вищою доданою вартістю.

Водночас прогнозованого скорочення експорту рослинно-вершкових сумішей не відбулося. Їхні продажі навіть дещо зросли завдяки поставкам до пострадянських країн, тоді як експорт на Близький Схід скоротився.

На українському ринку також є значні обсяги імпортного масла, переважно недорогого фасованого продукту з Польщі та Литви.

Експерти констатують, що загалом ринок масла входить в осінь без очевидних передумов для нового здешевлення. Виробники дедалі більше розраховують на покращення можливостей продавати продукцію до країн ЄС.

Нагадаємо, ситуація на українському ринку вершкового масла стабілізувалася, а падіння внутрішніх цін зупинилося. Окремі підприємства підвищують закупівельні ціни на молоко, щоб витримати конкуренцію за сировину між переробниками.