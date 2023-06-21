РФ вважає збереження контролю над Кримом своїм головним політичним пріоритетом, - розвідка Британії

Попри наступальні дії України на південному напрямку, війська РФ подовжують активно створювати оборонні споруди на підступах до окупованого Криму. Збереження контролю над півостровом є головним політичним пріоритетом Кремля.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що попри запеклі бої на півдні України, РФ продовжує докладати значних зусиль для будівництва оборонних рубежів у глибині тилу, особливо на підступах до тимчасово окупованого Криму.

За даними розвідки Британії, сюди входить велика смуга оборони протяжністю 9 км за 3,5 км на північ від Армянська, на вузькому сухопутному перешийку, що з'єднує Крим із Херсонською областю.

"Ці продумані оборонні споруди підкреслюють думку російського командування про те, що українські сили здатні безпосередньо атакувати Крим", - зауважують у британській розвідці.

Там додають, що росіяни продовжують розглядати збереження контролю над окупованим півостровом як головний політичний пріоритет.

Як раніше повідомляла українська розвідка, "Чорноморнафтогаз", що базується в Криму, активно готує плани щодо евакуації своїх співробітників та їхніх родичів з півострова.

Нагадаємо, як раніше заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, окупанти завезли на територію заводу "Кримський Титан" вибухівку і мінують територію.

За словами Прокудіна, ймовірний вибух спричине викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин та призведе до смертельної небезпеки для людей і довкілля.

Також партизанський рух "Атеш" повідомляв, що росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ та звільнення Криму. Вони почали мінувати кримський хімічний завод "Титан", що знаходиться біля міста Армянськ.

Наразі Головне управління розвідки Міноборони розглядає три можливі сценарії розвитку подій після мінування росіянами заводу "Кримський титан", у тому числі повномасштабний теракт.