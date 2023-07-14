Россияне удерживают депортированных украинцев в лагерях и издеваются над ними - АР

Тысячи украинских гражданских, депортированных в РФ с начала полномасштабного вторжения, содержатся в сети формальных и неофициальных тюрем по всей России и на оккупированных ею территориях. Людей подвергают пыткам, психологическому насилию и даже рабскому труду.

Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на правительственный документ, полученный журналистами.

Согласно этому документу Россия планирует построить еще десятки тюрем.

Количество украинских гражданских лиц, содержащихся в российских тюрьмах, сейчас исчисляется тысячами, многим без предъявления обвинений. В России содержат не менее 4000 мирных жителей, и не менее столько же - на оккупированных территориях. Украинское правительство считает, что около 10 000 гражданских лиц могут быть задержаны, и эта цифра быстро выросла во время войны.

Задержание граждан на временно оккупированной территории может происходить за такие незначительные правонарушения, как общение на украинском или просто пребывание молодым человеком в оккупированном регионе.

Документ российского правительства, полученный AP, датированный январем, наметил планы создать 25 новых колоний и шесть других центров заключения в оккупированной Украине до 2026 года.

Журналисты AP пообщались с десятками бывших задержанных, а также находящимися под стражей семьями. Их рассказы подтверждают широкомасштабную российскую систему задержания и жестокого обращения с гражданскими лицами, прямо противоречащую Женевским конвенциям.

Жестокое обращение с людьми является обычным явлением для россиян. Они применяют ушибы электрическим током, побои, приводящие к трещинам черепов и переломам ребер. Каждый бывший задержанный, опрошенный AP, сказал, что пытки были постоянными, и многие при этом умирают.

С начала полномасштабного вторжения России по разным данным, почти 3 миллиона украинцев были депортированы на территорию страны-агрессора.

Напомним, на временно захваченных территориях Херсонской области российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения.

Украинцев, которые откажутся от получения российских документов, угрожают депортацией, конфискацией имущества и принудительным выселением из собственных домов.