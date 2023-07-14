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Россияне удерживают депортированных украинцев в лагерях и издеваются над ними - АР
Тысячи украинских гражданских, депортированных в РФ с начала полномасштабного вторжения, содержатся в сети формальных и неофициальных тюрем по всей России и на оккупированных ею территориях. Людей подвергают пыткам, психологическому насилию и даже рабскому труду.
Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на правительственный документ, полученный журналистами.
Согласно этому документу Россия планирует построить еще десятки тюрем.
Количество украинских гражданских лиц, содержащихся в российских тюрьмах, сейчас исчисляется тысячами, многим без предъявления обвинений. В России содержат не менее 4000 мирных жителей, и не менее столько же - на оккупированных территориях. Украинское правительство считает, что около 10 000 гражданских лиц могут быть задержаны, и эта цифра быстро выросла во время войны.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Задержание граждан на временно оккупированной территории может происходить за такие незначительные правонарушения, как общение на украинском или просто пребывание молодым человеком в оккупированном регионе.
Документ российского правительства, полученный AP, датированный январем, наметил планы создать 25 новых колоний и шесть других центров заключения в оккупированной Украине до 2026 года.
Журналисты AP пообщались с десятками бывших задержанных, а также находящимися под стражей семьями. Их рассказы подтверждают широкомасштабную российскую систему задержания и жестокого обращения с гражданскими лицами, прямо противоречащую Женевским конвенциям.
Жестокое обращение с людьми является обычным явлением для россиян. Они применяют ушибы электрическим током, побои, приводящие к трещинам черепов и переломам ребер. Каждый бывший задержанный, опрошенный AP, сказал, что пытки были постоянными, и многие при этом умирают.
С начала полномасштабного вторжения России по разным данным, почти 3 миллиона украинцев были депортированы на территорию страны-агрессора.
Напомним, на временно захваченных территориях Херсонской области российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения.
Украинцев, которые откажутся от получения российских документов, угрожают депортацией, конфискацией имущества и принудительным выселением из собственных домов.