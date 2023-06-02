В Херсонской области оккупанты будут выселять из домов и депортировать украинцев, не принявших российское гражданство - Генштаб

На временно захваченных территориях Херсонской области российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения. Оккупационные власти определили 1 сентября конечным сроком получения паспорта гражданина РФ с обязательным письменным отказом от украинского паспорта.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Всем украинцам, которые откажутся от получения российских документов, угрожают прекращением снабжения электроэнергией, депортацией, конфискацией имущества и принудительным выселением из собственных домов.

Кроме того, местные энергетические компании сообщают об обязательном повторном подписании новых договоров на электроснабжение только при наличии российского паспорта.

Похожая ситуация наблюдается на оккупированном Крымском полуострове. Российские власти репрессируют украинцев, не имеющих гражданства РФ. В Ялте россияне начали отбирать жилье у тех, кто еще не получил паспорт.

Что касается ситуации на фронте, то россияне не оставляют попыток оккупировать Луганскую и Донецкую области. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили 25 вражеских атак.

На Марьинском направлении ВСУ отразили все атаки противника в районе города Марьинка. Там же враг нанес авиационный удар, артиллерийские обстрелы подверглись Георгиевке, Марьинке, Победе и Новомихайловке Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток российские войска нанесли авиационные удары в районах Хромово, Белая Гора, Александро-Шультино Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадал ряд населённых пунктов.

На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки Донецкой области.

На Купянском направлении противник за прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и возле Куземовки на Луганщине.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационных ударов в районах Роботино Запорожской области и Берислав, Казацкое, Одрадокаменка Херсонской области. Совершил обстрелы населенных пунктов

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.