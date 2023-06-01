В России начали говорить о замене Путина: в разведке Британии объяснили, что происходит

Российские оппозиционные политики начали преодолевать запрет критики президента страны-агрессора Владимира Путина и говорить о его замене. Этому, вероятно, способствовала серия критических к власти заявлений руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Об этом сообщила разведка Британии.

Российский оппозиционер Борис Надеждин 27 мая выступил на российском канале НТВ и призвал к избранию нового президента в 2024 году, чтобы возобновить нормальные отношения с Европой.

Как отмечается, Надеждин был громким критиком войны с момента вторжения, но это скорее всего первый призыв к замене Путина на российском государственном телевидении с момента ее начала.

"За последние 15 месяцев Россия ввела ограничения свободы слова, которых не было с советских времен. Однако существует реальная вероятность того, что недавняя жесткая риторика националистических деятелей, таких как владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин, побуждает оппозиционеров поднимать табуированные темы", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз раскритиковал режим лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина и его бюрократическую машину из-за того, что не получил обещанную Кремлем награду за якобы "захват" Бахмута.

Как считают в украинской разведке, публичные конфликты между собственником так называемой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным с министром обороны государства-агрессора Сергеем Шойгу и главой Генштаба армии РФ Валерием Герасимовым свидетельствуют об их страхе ответственности за неизбежное геополитическое поражение России.