У Росії почали говорити про заміну Путіна: у розвідці Британії пояснили, що відбувається

Російські опозиційні політики почали долати заборону критики президента країни-агресора Володимира Путіна і говорити про його заміну. Цьому, ймовірно, сприяла серія критичних до влади заяв керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Про це повідомила розвідка Британії.

Російський опозиціонер Борис Надєждін 27 травня виступив на російському каналі НТВ і закликав до обрання нового президента у 2024 році, щоб відновити нормальні відносини з Європою.

Як зазначається, Надєждін був гучним критиком війни з моменту вторгнення, але це, швидше за все, перший заклик до заміни Путіна на російському державному телебаченні з моменту її початку.

"За останні 15 місяців Росія ввела обмеження свободи слова, яких не було з радянських часів. Однак існує реальна ймовірність того, що нещодавня жорстка риторика націоналістичних діячів, таких як власник групи "Вагнера" Євген Пригожин, спонукає опозиціонерів піднімати табуйовані теми", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин вчергове розкритикував режим лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна та його бюрократичну машину через те що, не отримав обіцяну Кремлем нагороду за нібито "захоплення" Бахмута.

Як вважають в українській розвідці, публічні конфлікти між власником так званої ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним з міністром оборони держави-агресора Сергієм Шойгу та головою Генштабу армії РФ Валерієм Гєрасімовим свідчать про їхній страх відповідальності за неминучу геополітичну поразку Росії.