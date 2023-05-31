В Ялте оккупанты отбирают жилье у украинцев, не имеющих паспорта РФ - Генштаб ВСУ

На оккупированном Крымском полуострове российские власти репрессируют украинцев, не имеющих гражданства РФ. В Ялте россияне начали отбирать жилье у тех, кто еще не получил паспорт.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Согласно сообщению, людей просто выгоняют на улицу, а в их дома заселяются военнослужащие российских оккупационных войск.

Кроме того, захватчики продолжают насаждать российское гражданство и на другой оккупированной территории Украины. В Станице Луганской в июне зарплату получат только те работники бюджетного учреждения, которые переоформились в российском банке.

Что касается ситуации на фронте, то враг и дальше сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отбили 22 вражеских атаки.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка, а также - в направлении населенных пунктов Победа и Новомихайловка.

На Авдеевском направлении россияне пытались наступать в направлении Северного, успеха не имели. На Бахмутском направлении в течение прошлых суток противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без особых изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник предпринял неудачную попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы через Государственную границу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области.

В Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области.