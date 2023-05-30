Россияне прекратили наступательные действия на Бахмутском направлении – Генштаб ВСУ

Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили на этих направлениях 27 вражеских атак. Самой тяжелой остается ситуация на Марьинском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

На Марьинском направлении наши защитники отразили 12 атак противника. Вражеские обстрелы подверглись Марьинке и Георгиевке Донецкой области. На Бахмутском направлении в течение суток оккупанты не наступали, но нанес авиационный удар в районе Торецкая и других населенных пунктов Донецкой области.

Интенсивность боев под Бахмутом существенно снизилась, поскольку российские войска производят замену подразделений из Вагнеровцев на регулярную армию.

В Купянском направлении враг попытался наступать в районе Масютовки, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка - Луганской.

На Авдеевском и Лиманском направлениях враг наступательных действий не производил, но нанес авиационных ударов в районах Авдеевки и Водяного.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское.

В Запорожском и Херсонском направлениях россияне стоят в обороне.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается стабильной.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

Авиация ВСУ в сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также, за прошедшие сутки были уничтожены 4 вражеских разведывательных БПЛА разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, состав боеприпасов, 3 средства противовоздушной обороны и еще 3 важные цели противника.

Напомним, вчера подразделения Силы обороны отразили на Восточных направлениях 19 вражеских атак.