На Востоке ВСУ отразили 19 вражеских атак по разным направлениям

Российские оккупационные войска сосредотачивают основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток подразделения сил обороны отразили на этих направлениях 19 вражеских атак.

На Марьинском направлении защитники отразили 12 атак противника. Враг нанес авиационный удар возле Марьинки. В то же время, вражеские обстрелы потерпели также Победа Донецкой области, сообщают в Генштабе ВСУ.

На Бахмутском и Шахтерском направлениях в течение суток россияне пытались идти в наступление, но безуспешно. Они нанесли авиационные удары по районам Предтечино, Белая Гора, Курдюмовка, Нью-Йорк, Яблоновка и другим населенным пунктам Донецкой области.

Неудачной для россиян была попытка наступления и на Купянском направлении, однако здесь оккупанты нанесли авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Многие населенные пункты попали под артиллерийские и минометные обстрелы.

На Лиманском и Авдеевском направлениях за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

В Запорожском и Херсонском направлениях россияне обороняются.

По информации Генштаба, на полигоны Белоруссии прибывают определенные подразделения российских военных для проведения боевой подготовки перед отправкой на войну в Украину. В то же время на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения солдат и техники противника, а также 6 – по его зенитно-ракетным комплексам.